Konya'da hafriyat çalışmalarında yüzlerce mezar çıktı

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'BİR AN EVVEL DURDURLSUN'

Mevlana Müzesi bahçesinde yapılan bu kazı çalışmasının zaruri bir durum olmadığını dile getiren Prof. Dr. Ramazan Altıntaş şöyle devam etti: "Çalışma bir ek bina ile tuvalet yapımı için gerçekleştiriliyor. Bu ek bina başka bir yere yapılabilir. Öte yandan buraya tuvalet yapılması da dinen asla doğru değil. Burada şu andan itibaren yapılması gereken tek şey var. Çalışmalar bir an evvel durdurulacak. O bölgenin üstü kapatılacak. Bunun vabeli de günahı da çok büyüktür."