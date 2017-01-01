Konya'da hafriyat çalışmalarında yüzlerce mezar çıktı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Müzesi bahçesinde ek bina yapımı için 14 Nisan 2017'de çalışma başlatıldı. Kepçelerin de kullanıldığı kazı çalışmalardında bozulmamış çok sayıda insan iskeleti ve kemik bulundu. Buna rağmen kazı çalışmalarına ara verilmeden devam edildi. Kemiklerin poşetlere alınarak korumaya alındığı, dini vecibelere uygun olarak gömüleceği belirtildi. Kazı alanının bulunduğu bölgede katmanlı olarak 500 mezarın bulunduğu tahmin ediliyor.
'600 YILLIK MEZARLAR'
İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili mezarların geçmişinin 600 seneye dayandığını belirterek yapılan çalışmanın baştan itibaren bir hata olduğunu söyledi. Yetkili "Burası Mevlana hazretlerine Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat tarafından armağan edilen bir bahçe. Burada mezarların olduğu zaten biliniyordu. Bunların tamamı Müslüman mezarlığıdır. Burada kabirleri bulunan zatların içinde dönemin alimleri, evliyaları, ilim adamları, Mevlana ailesine hizmet etmiş kişilerin yanı sıra semazenlerin olduğu biliniyor" dedi.
'KAPATILMASI GEREKİRDİ'
Belediyenin herhangi bir arkeolojik çalışma yapmadan kazı çalışmasına da başladığını dile getiren yetkili "Hadi bu yanlışı yaptın, konunun vahametini öğrendikten sonra bu çalışmanın hemen durdurularak buranın üzerinin kapatılması gerekirdi. Tamamen halisane bir düşünce ile yola çıkmış olan belediye yetkilileri büyük bir günaha imza atıyor. Ecdadın kemiklerini sızlatmak işte budur. Belediyeye başka yerler gösterilmesine rağmen burada ısrar edilidi" şeklinde konuştu.
'ÖLÜNÜN DİRİ KADAR HAKLARI VAR'
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş da yapılan işlemin son derece yanlış olduğunu söyledi. Altıntaş "İslam dini ölülerin haklarını diriler kadar koruma altına almıştır. Dirilerin sahip olduğu haklara ölülerimiz de sahiptir. Yine dinimizde bir mezarın açılarak meftanın yada meftadan geriye kalan kemiklerin başka bir yere nakledilmesi kesinlikle caiz görülmez. Cenazenin nakli ancak çok ama çok zaruri hallerde işin ehli kişiler tarafından yine dini vecibelere uygun olarak yapılır" dedi.
'BİR AN EVVEL DURDURLSUN'
Mevlana Müzesi bahçesinde yapılan bu kazı çalışmasının zaruri bir durum olmadığını dile getiren Prof. Dr. Ramazan Altıntaş şöyle devam etti: "Çalışma bir ek bina ile tuvalet yapımı için gerçekleştiriliyor. Bu ek bina başka bir yere yapılabilir. Öte yandan buraya tuvalet yapılması da dinen asla doğru değil. Burada şu andan itibaren yapılması gereken tek şey var. Çalışmalar bir an evvel durdurulacak. O bölgenin üstü kapatılacak. Bunun vabeli de günahı da çok büyüktür."