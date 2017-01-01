28 NİSAN 2017
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Taksim'deki Alman Konsolosluğu'nda şüpheli paket alarmı
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Taksim'deki Alman Konsolosluğu'nda şüpheli paket alarmı

Taksim'deki Alman Konsolosluğu'nda, şüpheli bulunan bir paket sonrası alarma geçildi

28 Nisan 2017 Cuma, 14:38:44 Güncelleme: 15:42:08 İHA

 

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na yurt dışından gönderildiği öğrenilen şüpheli paket içerisindeki bilgisayar parçası, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. İmha edilen paketin boş çıktığı öğrenildi.

Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu'nda şüpheli paket paniği yaşandı. Yurt dışından sipariş edilen bilgisayar parçasının, normalinden büyük bir şekilde gelmesi üzerine yetkililer durumdan şüphelendi. Paketi açmayan yetkililer, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konsolosluk içerisinde güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanlarına bilgi verdi. Koruyucu kıyafetlerini giyen uzman ekip, fünye ile paketi patlattı. Yapılan kontrollü patlama sonucunda paketten şüpheli bir şey çıkmadığı öğrenildi.

 

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