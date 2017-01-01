SON DAKİKA

TSK'dan yapılan açıklamada Suriye tarafından, PKK/ PYD bölgesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Aksoy Hudut Karakoluna saldırıda bulunulduğu belirtildi.
TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
Bugün 28 Nisan 2017 tarihinde sabah erken saatlerde Urfa ili Ceylanpınar ilçesi, Aksoy Hudut Karakolu'na sınırın Suriye tarafından PYD/PKK/YPG işgali altındaki bir bölgeden teröristlerce roketatarla saldırıda bulunulmuştur. Hudutlarımıza yönelik gerçekleşen tacize karşı meşru müdafaa kapsamında derhal misliyle mukabelede bulunulmuş; bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu 11 terörist (3’ü roketatarı kullanan, 8’i DOÇKA silah yüklü araçta olan) etkisiz hale getirilmiştir. Doğal olarak aracıyla ve personeliyle birlikte bir Doçka silahı (monteli) da imha edilmiştir.
TSK, dün yaşanan çatışmayla ilgili de şu bilgiyi paylaştı:
27 Nisan 2017 tarihinde Urfa ili Akçakale ilçesi sınırında bulunan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Tekçe Hudut Karakolu gözetleme tepesine saat 16.00 sularında havan olduğu değerlendirilen mühimmatla hudut tacizinde bulunulmuştur. Meşru müdafaa kapsamında misliyle mukabelede bulunulmuş; bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu yedi teröristin etkisiz hale getirildiği ve araca monteli bir Doçka silahının da imha edildiği öğrenilmiştir.
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Misafir 2 dakika önceo bölgeyi komple süpürür gibi bombaları eksik etmeyin ve kimseden de çekinmeyin. öleceksek adam gibi ölelim00
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Misafir 5 dakika öncefazla değil yakın zaman içerisinde suriye ye farklı bir noktadan çok farklı bir yöntem ile girilecek.pyd bloğu ortadan ikiye yarılacak.o zaman bizimle karşı karşıya gelme cesarati olanlar orda karşımıza çıkacak.tabi çıkabilecek olan var mı o zaman herpberaber göreceğiz.00
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Misafir 7 dakika önceABD kendi sınırından böyle bir saldırı alsa oraları dümdüz eder herhalde ama şimdi bizi suçlar utanmadan kesin00
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Misafir 7 dakika önceSavaş kapıda hazırlan Türkiye. Diplomaside uzlaşma sağlanamıyor. Herkes silahlarıyla gövde gosterisi yapıyor. Diger turk ulkelerini yanimiza almamız gerek.00
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Misafir 7 dakika önceGüzel haber. Yahu, yazım kurullarını hiçe sayarak anlatım bozukluğuna neden olacak cümleler kullanıyorsunuz.00
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Misafir 10 dakika önceişte böyle.. hemen karşılık verilmeli.. hatta bu saldırılar bahane edilip uçakla ve tankalrla kimseye haber verilmeden ani harekat düzenlenmeli. asıl bomba bu ani saldırıda orada ölecek abd askerlerinin sayısı ortaya çıkınca patlar.00
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Misafir 10 dakika önceöldürün hepsini... reis arkandayız.. öl de ölelim... suriyede de başarına yıkalım... pkk/pyd ye ölümmmm00
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Misafir 16 dakika önceelinize saglik30
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Misafir 18 dakika önceordu göreve suriyeye girelim neyi bekliyoruz gönüllü olmaya hazırım30
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Misafir 10 dakika öncesenden olsa olsa oruspu cocugu olur00
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Misafir 21 dakika önceheyt bee00
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Misafir 22 dakika önceHELAL OLSUN ASLANLAR60
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Misafir 25 dakika önceellerineze sağlık30
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Misafir 25 dakika önceAllah arttırsın ölü sayılarını.60
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Misafir 32 dakika önceAllah ım korusun askerimizi polisimizi. hainlere fırsat vermesin inşallah90
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Misafir 35 dakika önceArkalarinda Rusya Amerika bize kimse birsey yapamaz edasiyla burnumuzun dibinde oynuyorlar.30
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Misafir 35 dakika öncehepsının yerı bellı! bır gecede kaldırın butun ucakları vurun alayını!00
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Misafir 36 dakika öncebu kaçıncı ?Niye biz karşılık veremiyoruz.00
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Misafir 3 dakika önceokumayi bilmiyon mu okuz karsilik verdiler ya 11 terrorist etkisiz hale getirlimis ya laa dingil00
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Misafir 36 dakika öncetopcu birliklerimiz bu teröristlere gereken cevabı mıslıyle verır allah mehmetcıge güc versın00
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Misafir 36 dakika önceGEBERSİN LEŞLER , SOYSUZLAR00
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Misafir 36 dakika önceeninde sonunda kurutacaz bunların kökünü biiznillah00
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Misafir 37 dakika önceSimdi sen buna Cehennem atesiyle cevabini vermelisin atilacak bir tek kursuna bin kursunla cevap verme zamani gelmistir!00
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Misafir 38 dakika önceYaw arkadaş atiyorlarsa sizde yakın yıkın oranın tamamını nie bekliyorsunuz ki.00
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Misafir 39 dakika öncezorla bizi suriye batağına sokmaya çalışıyorlar00
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Misafir 39 dakika önceacımayın gebertin hepsini00
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Misafir 39 dakika önceabd yaptırıyor, abd den güç alıyorlar00
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Misafir 40 dakika öncehep abd oyunları bunlar00
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Misafir 44 dakika önceAllah belalarını versin00