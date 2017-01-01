SON DAKİKA

28 NİSAN 2017
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Suriye tarafından, PKK/PYD bölgesinden saldırıda bulunuldu
GÜNDEM

Suriye tarafından, PKK/PYD bölgesinden saldırıda bulunuldu

TSK, 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

28 Nisan 2017 Cuma, 14:43:25 Güncelleme: 15:19:04

TSK'dan yapılan açıklamada Suriye tarafından, PKK/ PYD bölgesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Aksoy Hudut Karakoluna saldırıda bulunulduğu belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Bugün 28 Nisan 2017 tarihinde sabah erken saatlerde Urfa ili Ceylanpınar ilçesi, Aksoy Hudut Karakolu'na sınırın Suriye tarafından PYD/PKK/YPG işgali altındaki bir bölgeden teröristlerce roketatarla saldırıda bulunulmuştur. Hudutlarımıza yönelik gerçekleşen tacize karşı meşru müdafaa kapsamında derhal misliyle mukabelede bulunulmuş; bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu 11 terörist (3’ü roketatarı kullanan, 8’i DOÇKA silah yüklü araçta olan) etkisiz hale getirilmiştir. Doğal olarak aracıyla ve personeliyle birlikte bir Doçka silahı (monteli) da imha edilmiştir.

TSK, dün yaşanan çatışmayla ilgili de şu bilgiyi paylaştı:

27 Nisan 2017 tarihinde Urfa ili Akçakale ilçesi sınırında bulunan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Tekçe Hudut Karakolu gözetleme tepesine saat 16.00 sularında havan olduğu değerlendirilen mühimmatla hudut tacizinde bulunulmuştur. Meşru müdafaa kapsamında misliyle mukabelede bulunulmuş; bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu yedi teröristin etkisiz hale getirildiği ve araca monteli bir Doçka silahının da imha edildiği öğrenilmiştir.

 

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YORUMLAR 27
  • Misafir 2 dakika önce
    o bölgeyi komple süpürür gibi bombaları eksik etmeyin ve kimseden de çekinmeyin. öleceksek adam gibi ölelim
  • Misafir 5 dakika önce
    fazla değil yakın zaman içerisinde suriye ye farklı bir noktadan çok farklı bir yöntem ile girilecek.pyd bloğu ortadan ikiye yarılacak.o zaman bizimle karşı karşıya gelme cesarati olanlar orda karşımıza çıkacak.tabi çıkabilecek olan var mı o zaman herpberaber göreceğiz.
  • Misafir 7 dakika önce
    ABD kendi sınırından böyle bir saldırı alsa oraları dümdüz eder herhalde ama şimdi bizi suçlar utanmadan kesin
  • Misafir 7 dakika önce
    Savaş kapıda hazırlan Türkiye. Diplomaside uzlaşma sağlanamıyor. Herkes silahlarıyla gövde gosterisi yapıyor. Diger turk ulkelerini yanimiza almamız gerek.
  • Misafir 7 dakika önce
    Güzel haber. Yahu, yazım kurullarını hiçe sayarak anlatım bozukluğuna neden olacak cümleler kullanıyorsunuz.
  • Misafir 10 dakika önce
    işte böyle.. hemen karşılık verilmeli.. hatta bu saldırılar bahane edilip uçakla ve tankalrla kimseye haber verilmeden ani harekat düzenlenmeli. asıl bomba bu ani saldırıda orada ölecek abd askerlerinin sayısı ortaya çıkınca patlar.
  • Misafir 10 dakika önce
    öldürün hepsini... reis arkandayız.. öl de ölelim... suriyede de başarına yıkalım... pkk/pyd ye ölümmmm
  • Misafir 16 dakika önce
    elinize saglik
  • Misafir 18 dakika önce
    ordu göreve suriyeye girelim neyi bekliyoruz gönüllü olmaya hazırım
  • Misafir 10 dakika önce
    senden olsa olsa oruspu cocugu olur
  • Misafir 21 dakika önce
    heyt bee
  • Misafir 22 dakika önce
    HELAL OLSUN ASLANLAR
  • Misafir 25 dakika önce
    ellerineze sağlık
  • Misafir 25 dakika önce
    Allah arttırsın ölü sayılarını.
  • Misafir 32 dakika önce
    Allah ım korusun askerimizi polisimizi. hainlere fırsat vermesin inşallah
  • Misafir 35 dakika önce
    Arkalarinda Rusya Amerika bize kimse birsey yapamaz edasiyla burnumuzun dibinde oynuyorlar.
  • Misafir 35 dakika önce
    hepsının yerı bellı! bır gecede kaldırın butun ucakları vurun alayını!
  • Misafir 36 dakika önce
    bu kaçıncı ?Niye biz karşılık veremiyoruz.
  • Misafir 3 dakika önce
    okumayi bilmiyon mu okuz karsilik verdiler ya 11 terrorist etkisiz hale getirlimis ya laa dingil
  • Misafir 36 dakika önce
    topcu birliklerimiz bu teröristlere gereken cevabı mıslıyle verır allah mehmetcıge güc versın
  • Misafir 36 dakika önce
    GEBERSİN LEŞLER , SOYSUZLAR
  • Misafir 36 dakika önce
    eninde sonunda kurutacaz bunların kökünü biiznillah
  • Misafir 37 dakika önce
    Simdi sen buna Cehennem atesiyle cevabini vermelisin atilacak bir tek kursuna bin kursunla cevap verme zamani gelmistir!
  • Misafir 38 dakika önce
    Yaw arkadaş atiyorlarsa sizde yakın yıkın oranın tamamını nie bekliyorsunuz ki.
  • Misafir 39 dakika önce
    zorla bizi suriye batağına sokmaya çalışıyorlar
  • Misafir 39 dakika önce
    acımayın gebertin hepsini
  • Misafir 39 dakika önce
    abd yaptırıyor, abd den güç alıyorlar
  • Misafir 40 dakika önce
    hep abd oyunları bunlar
  • Misafir 44 dakika önce
    Allah belalarını versin
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