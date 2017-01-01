28 NİSAN 2017
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Kocaeli
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Cezaevi şartlarını beğenmeyen mahkum yatağını ateşe verdi

Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 6 infaz koruma memuru hastaneye kaldırıldı

28 Nisan 2017 Cuma, 15:22:13 Güncelleme: 15:25:33 İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cezaevinin şartlarını beğenmeyen bir kadın mahkum yatağını ateşe verdi. Yangına müdahale etmek isteyen iki infaz koruma memuru dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre yangın bugün saat 13.00 sıralarında Gebze Kadın Kapalı Cezaevinde meydana geldi. İddiaya göre cezaevi şartlarını beğenmeyen bir kadın mahkum, koğuşta bulunan yatağı ateşe verdi. Alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangına infaz koruma memurları da müdahale etti. Alevler kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İki infaz koruma memuru dumandan etkilendi. İnfaz koruma memurlarına ilk müdahaleyi, cezaevine sevk edilen sağlık ekipleri yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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