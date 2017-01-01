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Strafor 'yanar mı, yanmaz mı?' diye test edilince...

İstanbul Bağcılar'da bir inşaatın yetkilileri, sipariş verdikleri straforların yanıp yanmayacağını test edince ortalığı alevler kapladı

28 Nisan 2017 Cuma, 17:12:24 Güncelleme: 17:21:43 DHA

İstanbul Bağcılar'da Ortadoğu Caddesi'ndeki bir inşaat şantiyesine kamyonla getirilen strafor test edilmek istenince 'beklenmedik' bir sonuç ortaya çıktı. Yetkililerin ateşledikleri strafor bir anda tutuştu ve alev topuna döndü. Çıkan yangının ardından çevredekiler itfaiyeye haber verdi, ekipler harekete geçti.

İTFAİYE AMİRİ AĞIR YARALANDI

Söndürme çalışmaları sırasında kamyonun yakıt tankı patladı. Başakşehir İtfaiye Grup Amiri Ersin Gezer, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tehlike daha da büyümeden alevler kontrol altına alındı.

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