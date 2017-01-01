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Uzunçayır ve Altunizade
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Uzunçayır ve Altunizade kavşağında onarım

D-100 karayolu güzergahında bugün, yarın ve 30 Nisan'da gece yapılacak asfalt onarım çalışması nedeniyle Altunizade Kavşağı'nın Üsküdar ve Ümraniye katılımları kapanacak

28 Nisan 2017 Cuma, 17:58:24 Güncelleme: 18:10:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol bakım çalışmaları kapsamında D–100 karayolu güzergahında Uzunçayır ile Altunizade kavşakları arasında asfalt onarımı yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım alanında yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, bugün, yarın ve 30 Nisan'da gece saat 23.00 ile 06.00 arasında D–100 karayolu güzergahında Uzunçayır Kavşağı-Altunizade Kavşağı arasında asfalt onarım çalışması yapılacak.

Altunizade Kavşağı'nın Üsküdar, Ümraniye katılımları çalışma esnasında kapalı olacağından, sürücülerin alternatif güzergah kullanmaları gerekecek.

Bu gece başlayacak çalışmalar süresince, sürücülerin Asya Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, çalışmanın gerçekleşeceği yolun köprüden önce son çıkış olması nedeniyle dikkatli olmaları gerekiyor.

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