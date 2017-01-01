Tunceli Hozat Aliboğazı bölgesinde 5 terörist ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Tunceli Hozat Aliboğazı bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma neticesinde 1'i ölü, 4'ü yaralı olmak üzere 5 teröristin silahlarıyla birlikte ele geçirildiği bildirildi.
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, 8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığınca "Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-85 Operasyonu" icra edildi.
Operasyon kapsamında, Tunceli Hozat Aliboğazı bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma neticesinde 1'i ölü, 4'ü yaralı olmak üzere 5 terörist silahlarıyla ele geçirildi.
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YORUMLAR 4
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Misafir 19 dakika önceSunlarin ustune basina bakin30
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Misafir 20 dakika önceçatışmadan teslim olduysa teslim al ama yok seni öldürmeye çalışmış becerememiş yaralanmış ne teslim alıyon90
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Misafir 22 dakika öncehanzolar30
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Misafir 24 dakika önceÖldürün270
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