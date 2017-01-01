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Tunceli Hozat Aliboğazı bölgesinde 5 terörist ele geçirildi

TSK: Tunceli Hozat Aliboğazı bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma neticesinde 1'i ölü, 4'ü yaralı olmak üzere 5 terörist silahlarıyla ele geçirildi

28 Nisan 2017 Cuma, 19:50:48 Güncelleme: 19:55:27 AA

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Tunceli Hozat Aliboğazı bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma neticesinde 1'i ölü, 4'ü yaralı olmak üzere 5 teröristin silahlarıyla birlikte ele geçirildiği bildirildi.

 TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, 8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığınca "Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-85 Operasyonu" icra edildi.  

Operasyon kapsamında, Tunceli Hozat Aliboğazı bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma neticesinde 1'i ölü, 4'ü yaralı olmak üzere 5 terörist silahlarıyla ele geçirildi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 19 dakika önce
    Sunlarin ustune basina bakin
  • Misafir 20 dakika önce
    çatışmadan teslim olduysa teslim al ama yok seni öldürmeye çalışmış becerememiş yaralanmış ne teslim alıyon
  • Misafir 22 dakika önce
    hanzolar
  • Misafir 24 dakika önce
    Öldürün
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