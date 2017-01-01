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Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki aile birbirine girdi

28 Nisan 2017 Cuma, 20:38:37 Güncelleme: 20:41:07 AA

Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.Evren Sanayi Sitesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri, "alacak verecek" nedeniyle tartıştı.

Kavgaya dönüşen ve silahların da kullanıldığı olayda her iki taraftan toplam 10 kişi yaralandı.Polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından ambulanslarla Mehmet Akif İnan ve Balıklıgöl Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

 

 

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  • Misafir 54 saniye önce
    birbirinizi yiyeceğinize çalışın ülkeyi kalkındırın
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