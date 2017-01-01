Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.Evren Sanayi Sitesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri, "alacak verecek" nedeniyle tartıştı.

Kavgaya dönüşen ve silahların da kullanıldığı olayda her iki taraftan toplam 10 kişi yaralandı.Polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından ambulanslarla Mehmet Akif İnan ve Balıklıgöl Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.