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Kilis'in Suriye sınırına ağır silah sevkiyatı

terör örgütü YPG kontrolündeki bölgelerden karakol ve mevzilere yapılan taciz ateşlerinin ardından sınır hattındaki güvenlik önlemleri artırıldı

28 Nisan 2017 Cuma, 20:40:34 Güncelleme: 20:42:00 DHA

Kilis'in Suriye sınırındaki birliklere, aralarında obüs ve çok namlulu roketatarların da bulunduğu askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Suriye'nin terör örgütü YPG kontrolündeki bölgelerden karakol ve mevzilere yapılan taciz ateşlerinin ardından alınan güvenlik önlemleri kapsamında sınır hattındaki güvenlik önlemleri artırıldı.

Bu kapsamda kentte konuşlu birliklerden sınır hattına askeri sevkiyat yapıldı.

Çekicilere yüklü obüs ve çok namlulu roketatarların da bulunduğu 10 araçtaki ağır silahlar ile otobüslerdeki askerlerin sınır hattındaki Afrin bölgesinde konuşlandırılacağı belirtildi.

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