İbrahim Kalın'a Habertürk TV canlı yayınında büyük sürpriz

Habertürk TV'de yayınlanan Akılda Kalan programına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hakkındaki tüm bilinmeyenleri anlattı.



Kalın, siyasete nasıl atıldığını şu sözlerle anlattı;

2005 senesine kadar aklımdan hiç siyaset, bürokrasi, devlet işleri falan hiç geçmedi. Hep hayatımı bir akademisyen olacağım diye kurguladım öyle de yaşadım. 'Kaderin üstünde bir kader vardır' diyor ya Sezai Karakoç... Öbür kader geldi, öbürünü devre dışı bıraktı. Hamdolsun... Ben akademik hayatta da devam edebilirdim ama hamdolsun böyle bir imkan açıldı. Dediğim gibi, Cumhurbaşkanımız'ın güveni ile dirayeti, yönlendirmesi ile bu görevleri üstlendik.

"MÜZİK, EĞLENCE VE HOBİ DEĞİL TECRÜBEDİR"

Bağlama çalan ve ney üfleyen İbrahim Kalın, tutkunu olduğu müziği şöyle tanımladı; Müzik, eğlence ya da hobi değil, bir tecrübedir, bir idrak biçimidir. Mesela müziğin türlerini makam olarak tanımlıyoruz. Makam ne demek? Aslında insanların duygularını ifade eden bir hal... Nihavend makamını düşünün... Onun duygusu çok farklıdır, insanda tekabül ettiği şey çok farklıdır. Hicaz makamına geçtiğinizde onun duygusu çok farklıdır. Dolayısıyla insandan çıkarttığı şey farklıdır.

CANLI YAYINDA SÜRPRİZ

İbrahim Kalın'ın, 15 Temmuz anısına sanatçı Yavuz Bingöl ile seslendirdiği türkünün görüntüleri yayınlanırken, Yavuz Bingöl, canlı yayında stüdyoya gelerek, İbrahim Kalın'a sürpriz yaptı. Kalın ve Bingöl birlikte, Uzun İnce Bir Yoldayım adlı türküyü seslendirdi.