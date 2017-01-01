Başkent trafiğine şampiyonluk kutlaması düzenlemesi

Ankara Valiliğince, Ankaragücü'nün şampiyonluk kutlaması dolayısıyla 29 Nisan Cumartesi günü bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden MKE Ankaragücü'nün taraftarlarınca şampiyonluk kutlaması yapılacağı belirtildi.

Buna göre, cumartesi günü saat 20.30'da Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek kutlama etkinliği dolayısıyla, saat 12.00'den etkinlik sona erene kadar Kazımkarabekir Caddesi ulaştırma kavşağından Anadolu Meydanı'na kadar, Ulaştırma kavşağı Anadolu Meydanı istikametine dönüş varyantları, Celal Bayar Bulvarı Kazımkarabekir Caddesi'ne giriş varyantları, Beşevler Kavşağı, Dögol Caddesi girişi, Anıt Caddesi ile Anadolu Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ankaray Maltepe durağı arası ile Anadolu Meydanı'na açılan cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.