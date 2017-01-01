FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (29 Nisan 2017)

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 29 Nisan 2017 Cumartesi günü raporu.

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BURSA'DA BYLOCK KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, "ByLock" kullandığı belirlenen 5'i eski polis 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

18 Nisan'da Bursa, Ankara, İstanbul ve Balıkesir'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5'i eski polis, 9'u emniyet görevlisi yakını olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. (AA)

ANTALYA'DA FETÖ SANIĞI JANDARMA KOMUTANI AHMET YURDAGÜL'ÜN İFADESİ ALINDI

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül, eski Burdur Garnizon Komutanı ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz ile eski Antalya 3. Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya'nın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliye binasındaki 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları ile yakınları hazır bulundu.

Sanıklardan Ahmet Yurdagül ifadesinde, 15 Temmuz 2016 günü Kemer'de SOLOTÜRK'ün gösterisini izlediğini, saat 22.00 civarında İl Jandarma Komutanlığından nöbetçi Subay Ferhat Konuş'un kendisini arayarak, "Acil alaya dönmeniz gerekiyor, telefonda söyleyemem." dediğini aktardı.

Yurdagül, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanı ve İl Emniyet Müdürünün de kendisini arayıp neler olduğunu sorduklarını, onlara hiçbir şey bilmediğini söylediği bilgisini verdi.

Daha sonra ise Vali Münir Karaloğlu'nun kendisini aradığını, bir darbe girişiminin söz konusu olduğunu ancak bunun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılmadığını ifade ettiğini dile getiren Yurdagül, Karaloğlu'nun kendisinden birlik personelinin bu kalkışmaya katılmamasını sağlamasını istediğini belirtti.

"GENELKURMAY'DAN İZİN ALMADAN AÇIKLAMA YAPAMAYIZ"

İl Jandarma Komutanlığındaki odasına gittiğinde, komutanlığa sözde "sıkıyönetim direktifi" başlıklı yazının geldiğini gördüğünü ve bazı komutanların bunu incelendiğini bildiren Yurdagül, "Odada Bülent Toy, Fatih Üstündağ ve ben vardım. Fatih Üstündağ bana sıkıyönetim direktifini anlattı. Tunceli Jandarma Bölge Komutanı olarak görevlendirildiğimi söyledi. Ben bunun bir cuntanın teşebbüsü olduğunu söyledim, bu sıkıyönetim direktifinin uygulanmayacağını, alt birimlere gönderilmeyeceğini emrettim." dedi.

Söz konusu mesajı ve belgelerini de alarak Vali Karaloğlu ile görüşmek için makamına gittiğini bildiren Yurdagül, burada Başsavcıvekilleri Mehmet Karakaya, Cevdet Kayafoğlu ve Adnan Tabar ile İl Emniyet Müdürü Cemil Tonbul'un da bulunduğunu anlattı.

Karaloğlu'na yazıyı verdiğini ve kendisinin de bu listede yer aldığı bilgisini aktardığını kaydeden Yurdagül, şöyle devam etti:

"Vali Bey, Antalya'ya kimin görevlendirildiğine baktı. Antalya sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilen Metin Karagöz'ün kim olduğunu sordu. Ben kendisine Metin Karagöz'ün Burdur Piyade Eğitim Alay Komutanı olduğunu, bugün sancak devir teslimi yaparak görevini devrettiğini söyledim. Başsavcıvekillerinin bulunduğu ortamda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığına görevlendirildiğimi anlattım. Darbe girişiminin Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta zincirinde olmadığını, sıkıyönetim direktifinde Genelkurmay Başkanının imzasının bulunmadığını, bir tuğgeneralin imzasının olduğunu söyledim."

Yurdagül, Karaloğlu'nun kendisinden basın açıklaması yapmasını istediği ancak Genelkurmay Başkanlığından izin almadan bunu yapamayacağını söylediği bilgisini verdi.

Daha sonra valilik konutuna gelen Mustafa Kaya ve Metin Karagöz'ün de Vali Karaloğlu'na aynı yanıtı verdiklerini dile getiren Yurdagül, Karaloğlu'nun açıklama yapması durumunda onun yanında yer alabileceklerini ifade ettiklerine değindi.

"JANDARMADAKİ TELSİZLER KONYA'YA NEDEN GÖNDERİLDİ"

Mahkeme Başkanı Ogün Ahmet Tepe'nin, jandarmadaki telsizlerin Konya'ya neden gönderildiğini sorması üzerine ise sanık Yurdagül, Konya Jandarma Bölge Komutanlığından, Antalya Jandarma Komutanlığındaki telsizlerin yarısının frekans değişikliği ile şifre yüklenmesine ilişkin Konya'ya istendiğine dair bir yazı yollandığını, bunun üzerine yapılan görüşmeler sonrası telsizlerin Konya'ya gönderildiğini savundu.

Yurdagül, telsizleri kimin götüreceğine kendisinin karar vermediğini, götüren kişiyle de hiç görüşmediğini öne sürerek, Konya Jandarma Bölge Komutanı imzasıyla gelen telsizlerin bu kente istenmesi yazısının, bölge komutanının da darbeye kalkışanlar arasında yer aldığını gösterdiği kanaatinde olduğunu iddia etti.

"TAKVİMİ NEDEN İŞARETLEDİM HATIRLAMIYORUM"

İddianamede, masasının üstündeki takvimde üç tarihin işaretlendiğinin hatırlatılması üzerine de Yurdagül, şunları söyledi:

"Takvimde 8 Temmuz, 15 Temmuz ve 22 Temmuz tarihlerinin işaretlendiğine ilişkin iddianamede bir açıklama var. Bu tarihleri işaretleyip işaretlemediğimi hatırlamıyorum fakat işaretlemişsem buna ilişkin yorumum şudur; 1 Ağustos'a kadar üç hafta sonu var, bu üç hafta sonu için ailemle beraber bir program yapmayı planlamış olabilirim yani denize gitmeyi ya da başka bir plan için bu şekilde bir işaretleme yapmış olabilirim fakat takvimi neden işaretledim hatırlamıyorum."

Mahkeme heyeti, diğer sanıklar Metin Karagöz ve Mustafa Kaya'nın da dinlenilmesi için duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.

Antalya'da, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz 2016 tarihinde dönemin Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül, eski Burdur Garnizon Komutanı ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz ile eski Antalya 3. Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya tutuklanmıştı.

İddianamede üç eski komutan hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üyelik", "askeri komutanlıkların gasbedilmesi", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (AA)

MANİSA'DAKİ FETÖ OPERASYONUNDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ''Flama'' ismi verilen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkartılanlara yönelik "Flama" operasyonu düzenledi.

Operasyonda meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1' tutuklandı.

Diğer 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.