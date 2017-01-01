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Adana'da Arif Nihat Asya'nın büstüne saldırı

Polis ekipleri, büste zarar vermek isteyen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:06:31 Güncelleme: 11:07:07 DHA

Adana'da 'Bayrak' şiirinin yazarı Arif Nihat Asya'nın büstü ateşe verilip yakılmak istendi.

Merkez Seyhan İlçesi'nde dün akşam saatlerinde Arif Nihat Asya Bayrak Parkı ve Müzesi'ne gelen kimliği belirsiz 2 kişi, yanlarında taşıdıkları karton kutuları, Asya'nın büstünün bulunduğu yıldız şeklindeki mermer kaidenin yanına yerleştirip ateşe verdi.  Dumanları fark eden parktaki özel güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye aracını parka sokamayan ekipler, alevleri yangın söndürme tüpleriyle kontrol altına aldı. Polis ekipleri, büste zarar vermek isteyen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

PARK VE MÜZE OLDU

Merkez Seyhan İlçesi'nin Kayalıbağ Mahallesi Seyhan Caddesi ile Seyhan Nehri arasında kalan bölüm, Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenerek park haline getirildi. Türk bayrağı için yazılmış en anlamlı eserlerden olan 'Bayrak' şiirinin yazarı ve 1950-1954 yılları arasında Demokrat Parti'den Adana Milletvekilliği yapan Arif Nihat Asya'nın adı verildi.

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