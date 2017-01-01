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YÖKDİL sınav sonuçları, diploma denklik işlemlerinde kullanılabilecek!

Yükseköğretim Yürütme Kurulu, YÖKDİL sınav sonuçlarının diploma denklik işlemlerinde kullanılabilmesine yönelik karar aldı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:21:44 Güncelleme: 11:24:19

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararla, YÖKDİL sınav sonuçları diploma denklik işlemlerinde kullanılabilecek.

Yükseköğretim Kurulundan ( YÖK) yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve YÖK arasında YÖKDİL Sınavı yapılmasına ilişkin protokolün 1 Şubat'ta imzalandığı hatırlatıldı. Açıklamada, aynı gün yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, YÖK tarafından kabul edilecek merkezi yabancı dil sınavlarının, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) olarak belirlenmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Nisan'da aldığı karar doğrultusunda, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenenler için YÖKDİL sınavının da eş değer sınav olarak gösterilebileceği bildirildi.

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