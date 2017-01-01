Umre için kutsal topraklara giden Kıyam-Der ve Fatih Medreseleri’ne bağlı iki grup Mekke yakınlarında bir otelde kavga etmiş, yaşanan olayda 8 kişi yaralanmıştı. Yaşanan kavga sonrası Kıyam-Der ve Fatih Medreseleri yaptıkları açıklamalarda birbirlerini suçlamışlardı. Kıyam-Der Başkanı Emin Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı yeni açıklamada, söz konusu olayla ilgili avukatlarının devreye girdiğini açıkladı.
İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA ESKİYE DAYANIYOR
Kıyam-Der ile Fatih Medreseleri arasındaki tartışma aslında oldukça eskiye dayanıyor. Tartışmanın temelinde ise Masum Bayraktar'ın Fatih Medreseleri'nin İsmail Ağa Cemaati ve Mahmud Efendi ile hiçbir bağı olmadığını belirten İsmail Ağa cephesinden gelmiş açıklamalardan kaynaklanıyor. Uzun zamandır sosyal medya üzerinden devam eden tartışmanın fiziki kavgaya dönüşmesine neden olan son olayın ise, İsmail Ağa Cemaati'nin Kıyam-Der ile Fatih Medreseleri mensuplarının 3 aylar nedeniyle bulundukları Umre'de karşılaşması, bu karşılaşma sonrasında da sözlü tartışmaların fiziki kavgaya dönüşmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.
KIYAM-DER'İN AÇIKLAMASI
Kıyamder'in Facebook sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kutsal topraklarda dahi fitne ateşini körüklemekten geri durmayan Masum Bayraktar ve müntesipleri kirli hesapları uğruna kendilerinden beklendiği gibi hiç bir zaman tasvip etmediğimiz görüntüler oluşmasına sebebiyet vermişlerdir. Masum Bayraktar ve müntesiplerinin genelde camiamız, özelde derneğimiz ile ilgili yaptıkları yayın ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna arz ederiz.
FATİH MEDRESELERİNİN AÇIKLAMASI
Kavganın diğer tarafı olan Fatih Medreseleri'nden yapılan açıklamada ise "Fatih Medreseleri genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi, Umre vazifesini ifa etmek için kalabalık bir kafile ile kutsal topraklara gitti. Her şey çok mükemmel geçiyordu. İslam ahlakından zerre nasibi olmayan sözde bir umreci bir grup, dün akşam 21:00 sularında Mekke’deki otel lobisinde Masum Bayraktar Hoca Efendiye ve kafilesine hunharca saldırdı" denildi.
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Misafir 3 dakika önceÇOK AYIP00
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Misafir 10 dakika öncebeyni olmayan hur dusunce kabiliyeti olmayan insan kendini cemaata tarikata verir. cemaat onun icin karar verir.30
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Misafir 14 dakika öncebiz tarikat ve cemaatlari yok etmedikce bu ulke refaha huzura eremez. soyle bir dunyaya bakin nerede dini bolunme var orada kan ve goz yasi var.30
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Misafir 15 dakika önceİsmail Ağa ile bunların alakası yok bildiğim kadarıyla. Belki İsmail Ağa cemaatinin adını lekelemek için yapılmış bir faaliyettir. İşin ardından fetö çıkarsa şaşırmam. Böyle biline03
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Misafir 16 dakika önceİslamdan nasibini almamış bunları eleştirirken kendileri onlardan beter olanlar cahiller hemen başlamış cemaatler yasaklanmalı kaldırılmalı demeye... Bunlar cemaatlerin değil bireylerin hatası. Cemaatler, tarikatlar bunu öğretmez, bunu göstermez. İki üç densizin yaptığı cemaate mal edilemez. At gözlüğünüz mü var beyninizi örümcek ağlarımı kaplamış ne olmuş bilemem ama azcık kafanızı çalıştırıp olayın tümünü görmeye çalışın 10 yaşındaki çocuk zekasıyla boş boş yorum yapmayın.03
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Misafir 16 dakika öncekapansa ne olur hiç bişe olmaz. Cami cemaati bize yeter. Sapkınlık islamı kötüleme hertürlü fitne fesata açıktır yok hoca efendiler bilmem neler adamlar kral gibi insanlar entarisini öpüyor . gerici ve akıl almaz bi durum...00
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Misafir 22 dakika önceİslami lekelemek adına yapılmış da olabilir, cemaatlerin bu tür kavgaları hemen algılarda hepsi kapatılsın gibi birşey oluşmamalı, belki denetim belki düzenleme gerekir ama kapatma fikri hatalıdır. Kapatırsan başka sorunlara gebe kalır.03
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Misafir 22 dakika öncebunlar zahirde kalmış islamın hakikatını bilmiyenler orda kavga olurmu00
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Misafir 25 dakika önceAllah hidayet versin00
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Misafir 26 dakika önceyesinler birbirlerini müslüman ve insanlik düsmanlari,insallah arabistan boyunlaraina yagli urgan gecirir00
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Misafir 27 dakika önceDun feto, bugün ismailaga, yarın menzil... cemaatler tamamen temizlenmedikçe bu ülke huzur bulamaz. Devlette menzilin coreklendigj konuşuluyor şimdi de... yarın yine kandırıldık demeyin de...30
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Misafir 32 dakika öncemüslümanlar zeki insanlardır umrede kavga eden bi cemiyetin islamla alakası olabilir mi30
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Misafir 32 dakika önceCemaatlerin ülkemize ne tür sıkıntılar yaşattığını 15 Temmuz'da gördük. Bazı kesimler bozulabilir ancak her türlü cemaatin yasaklanması gerektiği apaçık ortada. Çünkü ülkemizde bu tür cemaatleri kaldırabilecek bir özelliğe sahip değiliz.30
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Misafir 34 dakika öncebunlarin rezilliklerine yorum yapma ya degmez30
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Misafir 34 dakika önceCemaatlerin mendaat kavgasından gına geldi30
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Misafir 35 dakika önceHAKİKİ İNANMIŞ MÜSLÜMAN O KUTSAL TOPRAKLARDA KAVGA ETMEZ30
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Misafir 37 dakika önceMillet kafayı yemiş00
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Misafir 42 dakika önceikinizede yuh o kutsal mekanlarda rezil ettiniz müslümanları be türkleri yazıklar olsun size00
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Misafir 42 dakika önceIkisinin de Ismailaga Muhmut Efendi ile alakasi yok.00
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Misafir 44 dakika öncebunlarmı şimdi örnek olacak adı üstünde islam yani barış allah akıl fikir versin00
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Misafir 45 dakika öncevay beee vay beee. vah vahh. ne hale kaldı Müslümanlar. bu cemaatlerin topunu içeri tıkmak lazım. milletin kanını emiyorlar. madem Müslümansınız nedir böyle kan davası gibi bizi rezil ettiniz. ikisi dhaklı kim haksız peki?00
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Misafir 45 dakika önceALLAH KAKIL FİKİR VERSIN00
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Misafir 51 dakika önceyiyin birbirinizi.hepinizin allah belanızı versin. umarım geberirsiniz hepiniz. koyun sürüsü köpekler00