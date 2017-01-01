29 NİSAN 2017
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İsmailağa Cemaati Kıyam-Der Fatih Medreseleri
GÜNDEM

Birbirine giren Türk cemaatleriyle ilgili yeni gelişme

Kıyam-Der Başkanı Emin Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu olayla ilgili avukatlarının devreye girdiğini açıkladı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:46:14 Güncelleme: 12:18:29

Umre için kutsal topraklara giden Kıyam-Der ve Fatih Medreseleri’ne bağlı iki grup Mekke yakınlarında bir otelde kavga etmiş, yaşanan olayda 8 kişi yaralanmıştı. Yaşanan kavga sonrası Kıyam-Der ve Fatih Medreseleri yaptıkları açıklamalarda birbirlerini suçlamışlardı. Kıyam-Der Başkanı Emin Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı yeni açıklamada, söz konusu olayla ilgili avukatlarının devreye girdiğini açıkladı.

İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA ESKİYE DAYANIYOR

Kıyam-Der ile Fatih Medreseleri arasındaki tartışma aslında oldukça eskiye dayanıyor. Tartışmanın temelinde ise Masum Bayraktar'ın Fatih Medreseleri'nin İsmail Ağa Cemaati ve Mahmud Efendi ile hiçbir bağı olmadığını belirten İsmail Ağa cephesinden gelmiş açıklamalardan kaynaklanıyor. Uzun zamandır sosyal medya üzerinden devam eden tartışmanın fiziki kavgaya dönüşmesine neden olan son olayın ise, İsmail Ağa Cemaati'nin Kıyam-Der ile Fatih Medreseleri mensuplarının 3 aylar nedeniyle bulundukları Umre'de karşılaşması, bu karşılaşma sonrasında da sözlü tartışmaların fiziki kavgaya dönüşmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

KIYAM-DER'İN AÇIKLAMASI

Kıyamder'in Facebook sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kutsal topraklarda dahi fitne ateşini körüklemekten geri durmayan Masum Bayraktar ve müntesipleri kirli hesapları uğruna kendilerinden beklendiği gibi hiç bir zaman tasvip etmediğimiz görüntüler oluşmasına sebebiyet vermişlerdir. Masum Bayraktar ve müntesiplerinin genelde camiamız, özelde derneğimiz ile ilgili yaptıkları yayın ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna arz ederiz.

FATİH MEDRESELERİNİN AÇIKLAMASI

Kavganın diğer tarafı olan Fatih Medreseleri'nden yapılan açıklamada ise "Fatih Medreseleri genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi, Umre vazifesini ifa etmek için kalabalık bir kafile ile kutsal topraklara gitti. Her şey çok mükemmel geçiyordu. İslam ahlakından zerre nasibi olmayan sözde bir umreci bir grup, dün akşam 21:00 sularında Mekke’deki otel lobisinde Masum Bayraktar Hoca Efendiye ve kafilesine hunharca saldırdı" denildi.

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YORUMLAR 23
  • Misafir 3 dakika önce
    ÇOK AYIP
  • Misafir 10 dakika önce
    beyni olmayan hur dusunce kabiliyeti olmayan insan kendini cemaata tarikata verir. cemaat onun icin karar verir.
  • Misafir 14 dakika önce
    biz tarikat ve cemaatlari yok etmedikce bu ulke refaha huzura eremez. soyle bir dunyaya bakin nerede dini bolunme var orada kan ve goz yasi var.
  • Misafir 15 dakika önce
    İsmail Ağa ile bunların alakası yok bildiğim kadarıyla. Belki İsmail Ağa cemaatinin adını lekelemek için yapılmış bir faaliyettir. İşin ardından fetö çıkarsa şaşırmam. Böyle biline
  • Misafir 16 dakika önce
    İslamdan nasibini almamış bunları eleştirirken kendileri onlardan beter olanlar cahiller hemen başlamış cemaatler yasaklanmalı kaldırılmalı demeye... Bunlar cemaatlerin değil bireylerin hatası. Cemaatler, tarikatlar bunu öğretmez, bunu göstermez. İki üç densizin yaptığı cemaate mal edilemez. At gözlüğünüz mü var beyninizi örümcek ağlarımı kaplamış ne olmuş bilemem ama azcık kafanızı çalıştırıp olayın tümünü görmeye çalışın 10 yaşındaki çocuk zekasıyla boş boş yorum yapmayın.
  • Misafir 16 dakika önce
    kapansa ne olur hiç bişe olmaz. Cami cemaati bize yeter. Sapkınlık islamı kötüleme hertürlü fitne fesata açıktır yok hoca efendiler bilmem neler adamlar kral gibi insanlar entarisini öpüyor . gerici ve akıl almaz bi durum...
  • Misafir 22 dakika önce
    İslami lekelemek adına yapılmış da olabilir, cemaatlerin bu tür kavgaları hemen algılarda hepsi kapatılsın gibi birşey oluşmamalı, belki denetim belki düzenleme gerekir ama kapatma fikri hatalıdır. Kapatırsan başka sorunlara gebe kalır.
  • Misafir 22 dakika önce
    bunlar zahirde kalmış islamın hakikatını bilmiyenler orda kavga olurmu
  • Misafir 25 dakika önce
    Allah hidayet versin
  • Misafir 26 dakika önce
    yesinler birbirlerini müslüman ve insanlik düsmanlari,insallah arabistan boyunlaraina yagli urgan gecirir
  • Misafir 27 dakika önce
    Dun feto, bugün ismailaga, yarın menzil... cemaatler tamamen temizlenmedikçe bu ülke huzur bulamaz. Devlette menzilin coreklendigj konuşuluyor şimdi de... yarın yine kandırıldık demeyin de...
  • Misafir 32 dakika önce
    müslümanlar zeki insanlardır umrede kavga eden bi cemiyetin islamla alakası olabilir mi
  • Misafir 32 dakika önce
    Cemaatlerin ülkemize ne tür sıkıntılar yaşattığını 15 Temmuz'da gördük. Bazı kesimler bozulabilir ancak her türlü cemaatin yasaklanması gerektiği apaçık ortada. Çünkü ülkemizde bu tür cemaatleri kaldırabilecek bir özelliğe sahip değiliz.
  • Misafir 34 dakika önce
    bunlarin rezilliklerine yorum yapma ya degmez
  • Misafir 34 dakika önce
    Cemaatlerin mendaat kavgasından gına geldi
  • Misafir 35 dakika önce
    HAKİKİ İNANMIŞ MÜSLÜMAN O KUTSAL TOPRAKLARDA KAVGA ETMEZ
  • Misafir 37 dakika önce
    Millet kafayı yemiş
  • Misafir 42 dakika önce
    ikinizede yuh o kutsal mekanlarda rezil ettiniz müslümanları be türkleri yazıklar olsun size
  • Misafir 42 dakika önce
    Ikisinin de Ismailaga Muhmut Efendi ile alakasi yok.
  • Misafir 44 dakika önce
    bunlarmı şimdi örnek olacak adı üstünde islam yani barış allah akıl fikir versin
  • Misafir 45 dakika önce
    vay beee vay beee. vah vahh. ne hale kaldı Müslümanlar. bu cemaatlerin topunu içeri tıkmak lazım. milletin kanını emiyorlar. madem Müslümansınız nedir böyle kan davası gibi bizi rezil ettiniz. ikisi dhaklı kim haksız peki?
  • Misafir 45 dakika önce
    ALLAH KAKIL FİKİR VERSIN
  • Misafir 51 dakika önce
    yiyin birbirinizi.hepinizin allah belanızı versin. umarım geberirsiniz hepiniz. koyun sürüsü köpekler
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