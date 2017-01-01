Olay, dün saat 16.14 sıralarında İstanbul Beykoz Gümüşsuyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dorsesinde hazır beton kalıpları yüklü bir TIR şoförü, cadde üzerindeki kavşaktan dönüş yapmak istedi. TIR dönüş yapacağı esnada büyük bir gürültü ile lastikleri patladı. Bu nedenle de TIR'ın dorsesinin dengesi bozuldu.

YOLDA KİMSENİN OLMAMASI OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Dorsedeki yükün bir anda tek bir tarafa yönelmesi sonucu hazır beton kalıpları gürültüye yere yıkıldı. Yıkılma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kalıpların yıkılırken yolda kimsenin olmaması da olası bir faciayı engelledi.