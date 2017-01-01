29 NİSAN 2017
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İşte "TSK"nın tank hastanesi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:42:57

TSK'nın "tank hastanesi"- Kayseri'de konuşlu 2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürlüğünde, TSK'nın sahadaki en önemli vurucu güçleri arasında yer alan zırhlı ve paletli araçlar modernize ediliyor

  • 1 İşte "TSK"nın tank hastanesi
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    Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sahadaki en önemli vurucu güçleri arasında bulunan zırhlı ve paletli araçlar, Kayseri'deki 2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürlüğünde baştan aşağı yenileniyor.Kayseri'de 387 bin metrekarelik alanda 1954 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren merkez, Milli Savunma Bakanlığının sınıfında en önemli "tank fabrikası" ve "tank otorite merkezi" olarak ekonomiye katkı sağlıyor.

  • 2 İşte "TSK"nın tank hastanesi
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    Yılda ortalama bin zırhlı paletli araç motoru, 12 bin zırhlı paletli araç alt sisteminin yenilendiği 2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürlüğü, adeta bir tank hastanesi gibi çalışıyor.

  • 3 İşte "TSK"nın tank hastanesi
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    Tankların son teknoloji sistemlerle modernize edildiği, operasyonlar sırasında zarar gören tankların bakım ve onarımlarının yapıldığı Müdürlükte, tank ve diğer paletli araçlar yeniden göreve hazır hale getiriliyor.

  • 4 İşte "TSK"nın tank hastanesi
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    Son zamanlarda ortaya çıkan ihtiyaçlara cevaben AR-GE faaliyetlerine de yönelen 2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürlüğü, zırhlı araçlar için reaktif ve ilave zırh, kafes zırh, parçacık kalkanı gibi çalışmalarla da dikkati çekiyor.

  • 5 İşte "TSK"nın tank hastanesi
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    Milli Savunma Bakanlığının izniyle, kamu kurum ve kuruluşları ile yerli ve yabancı firmalara da ücret karşılığında hizmet veren merkez, böylece atıl tezgah iş gücünü değerlendirerek de ülke ekonomisine katkı veriyor.

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