İşte "TSK"nın tank hastanesi

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sahadaki en önemli vurucu güçleri arasında bulunan zırhlı ve paletli araçlar, Kayseri'deki 2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürlüğünde baştan aşağı yenileniyor.Kayseri'de 387 bin metrekarelik alanda 1954 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren merkez, Milli Savunma Bakanlığının sınıfında en önemli "tank fabrikası" ve "tank otorite merkezi" olarak ekonomiye katkı sağlıyor.