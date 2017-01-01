İşte "TSK"nın tank hastanesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sahadaki en önemli vurucu güçleri arasında bulunan zırhlı ve paletli araçlar, Kayseri'deki 2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürlüğünde baştan aşağı yenileniyor.Kayseri'de 387 bin metrekarelik alanda 1954 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren merkez, Milli Savunma Bakanlığının sınıfında en önemli "tank fabrikası" ve "tank otorite merkezi" olarak ekonomiye katkı sağlıyor.
Yılda ortalama bin zırhlı paletli araç motoru, 12 bin zırhlı paletli araç alt sisteminin yenilendiği 2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürlüğü, adeta bir tank hastanesi gibi çalışıyor.
Tankların son teknoloji sistemlerle modernize edildiği, operasyonlar sırasında zarar gören tankların bakım ve onarımlarının yapıldığı Müdürlükte, tank ve diğer paletli araçlar yeniden göreve hazır hale getiriliyor.
Son zamanlarda ortaya çıkan ihtiyaçlara cevaben AR-GE faaliyetlerine de yönelen 2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürlüğü, zırhlı araçlar için reaktif ve ilave zırh, kafes zırh, parçacık kalkanı gibi çalışmalarla da dikkati çekiyor.
Milli Savunma Bakanlığının izniyle, kamu kurum ve kuruluşları ile yerli ve yabancı firmalara da ücret karşılığında hizmet veren merkez, böylece atıl tezgah iş gücünü değerlendirerek de ülke ekonomisine katkı veriyor.