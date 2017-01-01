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Taksim'de 1 Mayıs 1977 anması

Taksim'de 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler, Kazancı Yokuşu'nda düzenlenen törenle anıldı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 14:49:16 Güncelleme: 14:55:01

Taksim'de 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler, Kazancı Yokuşu'nda düzenlenen törenle anıldı. DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği üyeleri, Kazancı Yokuşu'nda bir araya gelerek çeşitli sloganlar attı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, burada yaptığı konuşmada, 1977'de yaşanan olaylarda hayatını kaybedenleri anmak için toplanan herkese teşekkür etti. Kazancı Yokuşu'nda 40 yıl önce 37 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Beko, ''Onlarla birlikte on binlerce işçi kardeşimiz burada yaralandı. Ama 40 yıldan bu yana hala katiller bulunarak adalete teslim edilmedi. DİSK olarak katiller bulununcaya, adalete teslim edilinceye kadar Taksim mücadelemiz devam edecektir. Biz Taksim'den hiçbir zaman vazgeçmedik, hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen ise 1977 yılında yaşananları kınayarak, ''1 Mayıs katliamıyla hala yüzleşilmedi. Bu katliamın failleri ortaya çıkarılmadı.'' dedi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel ve TMMOB Başkanı Emin Korkmaz da kısa birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından olaylarda hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Gruptakiler, ellerindeki kırmızı karanfilleri Kazancı Yokuşu'na bıraktı. Gruptakiler, İstiklal Caddesi'nden Şişhane'ye kadar yürüdükten sonra dağıldı.

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