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e-YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

e-YDS'ye katılan adaylar, sınavın ardından heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki e-YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

29 Nisan 2017 Cumartesi, 15:34:10 Güncelleme: 15:46:44

29 Nisan 2017 saat 14:30'da gerçekleştirilen e-YDS'ye katılan adaylar, sınavın ardından heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki e-YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

e-YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), bugün saat 14:30'da yapılan sınavla birlikte tamamlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre de e-YDS sınav sonuçları bugün saat 23:59'da internet üzerinden yayınlanacak.

ÖSYM SONUÇ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar e-YDS sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi olan ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden kolayca öğrenebilecek.

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