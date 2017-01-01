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Muğla'da uçaktan inen yolcular arasında kavga

Alkollü oldukları belirtilen M.D. ve T.K., iddiaya göre, kendilerini uyaran kişiyi uçak indikten sonra, apronda taktakladı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 15:37:31 Güncelleme: 15:38:53 DHA

Muğla'nın Dalaman İlçesi'ne gece gelen bir uçaktan inen yolcular arasındaki tartışmada, alkollü olduğu belirtilen iki kişi, bir yolcuyu tartakladı. Taraflar olay sonrası polis merkezine götürüldü.

Dün gece, İstanbul- Dalaman seferini yapan bir havayolu şirketine ait uçaktaki alkollü olduğu belirtilen yolculardan M.D. ve T.K., diğer yolcuları rahatsız ettikleri gerekçesiyle, TV programcısı olan evli ve 2 çocuk babası 48 yaşındaki Mesut Ersan tarafından uyarıldı. Aralarında havada başlayan tartışma, uçak inince de sürdü. M.D. ve T.K., iddiaya göre, kendilerini uyaran Ersan'ı, uçak indikten sonra, apronda taktakladı. Olaya müdahale eden polis, tarafları karakola götürdü. İfadeleri alınan her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Taraflar işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Mesut Ersan, "Uçağa bindiğimizde şahıslar alkollü idi. İstanbul'dan Dalaman'a gelinceye kadar da uçak içinde taşkın hareketlerde bulundular. Kendilerini uyardım. İndiğimiz zaman da üstüme çullandılar, yardım istedim. Polis gelinceye kadar da üstümü başımı yırtıp, beni darp ettiler. Şikayetçiyim" dedi.

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