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Çorum'da köy yangını

Sabaha karşı kontrol altına alınan yangında can kaybı olmazken yangında 50 evin hasar gördüğü belirtildi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 15:42:53 Güncelleme: 15:43:57 DHA

Çorum'un Kargı İlçesi'ne bağlı Alioğlu Köyü'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 50 ev yandı.

Kargı İlçesi'ne yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan 55 haneli Alioğlu Köyü'nde bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle bitişikteki diğer evlere de sıçradı. Kendi çabaları ile yangını kontrol altına alamayan köylüler itfaiyeye haber verdi. Kargı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yetersiz kalınca Çorum merkez ve ilçelerden de itfaiye istendi. Sabaha karşı kontrol altına alınan yangında can kaybı olmazken yangında 50 evin hasar gördüğü belirtildi.



Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, "Çok şükür can kaybımız yok. Ancak, 50 ev yangında hasar gördü" dedi.

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