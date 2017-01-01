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Kastamonu'da feci yangın

Ahşap evde çıkan yangında 72 yaşındaki Salih Açıkgöz ölürken, arama çalışmalarında Meryem Açıkgöz'ün bir bölümü yanmış kolu bulundu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 16:05:02 Güncelleme: 16:07:33 DHA

Kastamonu'nun Çatalzeytin İlçesi Güneşler Köyü'nde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında 72 yaşındaki Salih Açıkgöz öldü, enkazda olduğu değerlendirilen eşi 57 yaşındaki Meryem Açıkgöz aranıyor.

Yangın, gece 02.00 sıralarında Açıkgöz çiftinin yalnız yaşadığı 2 katlı ahşap evde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden çiftin komşuları itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evi tamamen saran alevler itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Söndürme çalışmasının ardından eve giren ekipler Salih Açıkgöz'ün cesedini buldu. Ancak eşi Meryem Açıkgöz bulunamadı.

KOLU BULUNDU

Yanan evin enkazında süren arama çalışmalarında Meryem Açıkgöz'ün bir bölümü yanmış kolu bulundu. Yakınlarının bileğindeki bileziklerden tanıdığı Meryem Açıkgöz'ün kolu enkazdan çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Meryem Açıkgöz'ün yandığı değerlendirilen vücudunun diğer bölümleriyle ilgili arama ve inceleme çalışması enkazda sürüyor.

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