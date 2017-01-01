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Tunceli'de yola tuzaklanmış bomba imha edildi

İmha edilen patlayıcının 3 mutfak tüpü ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, uzaktan kumandalı ve kablo düzenekli olduğunu belirlendi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 18:33:06 Güncelleme: 18:35:02 AA

Tunceli-Elazığ karayolundaki bir köprünün ayağına tuzaklanan uzaktan kumandalı bomba, durumu fark eden askeri bomba imha ekibince bulunduğu yerden alınıp boş arazide imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler öğle saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolunda bomba ve mayın arama tarama faaliyeti yürüttü.

Ekipler, karayolunun 38. kilometresi Til köprüsü çevresinde yaptıkları arama tarama faaliyeti esnasında köprünün taşıyıcı ayağı üzerine teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddeyi fark etti.

Bu tespit üzerine karayolunu tedbir amaçlı ulaşıma kapatan güvenlik güçleri, olay yerine askeri bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri çağırdı.

Ekiplerin incelemesi sonucu bombanın 3 mutfak tüpü ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, uzaktan kumandalı ve kablo düzenekli olduğunu saptandı.

Bomba imha ekibinin titiz çalışmasıyla köprü ayağından alınan el yapımı patlayıcı madde, olay yerine 200 metre uzaklıktaki boş araziye götürülüp kontrollü imha etti.

Olay sebebiyle ulaşıma kapatılan karayolu ise patlayıcının imhasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Ekiplerin, Tunceli-Elazığ karayolunda bomba ve mayın arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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