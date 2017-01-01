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Van'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 18:47:09 Güncelleme: 18:55:10

Van'ın Muradiye ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemerköprü köyünde yaşayan 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada, akraba oldukları öğrenilen Naci ve Hamza Dinçer olay yerinde hayatını kaybetti.

Hosraf Dinçer, Musa Dinçer, Ceren Dinçer, Ali Dinçer ve Bayram Çoksu yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ölen ve yaralananların akrabası olduğu öğrenilen İ.D. gözaltına alındı.

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