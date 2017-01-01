Yurt dışındaki anlaşmalı boşanmalar, Türkiye'de de geçerli olacak

Olağanüstü hal ( OHAL) kapsamında bazı düzenlemelerin yapılmasını içeren ve Resmi Gazete'de yayımlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararı anlaşmalı olduğu takdirde, Türkiye'de dava açmaya gerek kalmadan tescil edilip, tanınabilecek.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 690 sayılı KHK'nın dördüncü maddesindeki "yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili"ne ilişkin düzenlemeye göre; yurt dışında yabancı mahkemelerin kararı ile "anlaşmalı" olarak boşanan Türk vatandaşlarının ayrıca Türk mahkemelerinde dava açmalarına ihtiyaç olmadan, boşanma kararları, yurt dışında dış temsilcilikler, Türkiye'de ise bakanlıkça belirlenen nüfus müdürlüklerince nüfus kütüğüne tescil edilip, tanınabilecek.

Daha önceki uygulamada, yurt dışındaki yabancı mahkemelerce alınan boşanma kararlarının, Türkiye'de tescil edilip tanınabilmesi için, Türkiye'de de davanın açılarak boşanma kararının alınması gerekiyordu. Buna göre; önceden, yurt dışındaki mahkemelerin verdiği boşanma kararı ancak Türk mahkemelerinin verdiği karar ile tanınırken, yeni düzenleme ile anlaşmalı olduğu takdirde, yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararı Türkiye'de dava açmaya gerek kalmadan tescil edilip, tanınabilecek.