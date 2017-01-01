Gülbeddin Hikmetyar terör listesinden çıkarıldı

Bakanlar Kurulu, Afganistan Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar’ı terör listesinden çıkardı. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Hikmetyar hakkında 2013’te alınan mal varlığının dondurulması kararı da kaldırıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), şubat ayında Hikmetyar’ı kara listeden çıkarmıştı. Hikmetyar, 2003’te BMGK’nın yaptırım listesine alınmıştı. Bir dönem Afganistan Başbakanlığı da yapan Hikmetyar ile Afganistan Devleti arasında ekim ayında barış anlaşması imzalanmıştı. Bakanlar Kurulu kararı, dün Resmi Gazete’de yayımlandı.