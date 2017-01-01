30 NİSAN 2017
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İzmir'de DEAŞ operasyonu

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda teröristlerin 1 Mayıs'ta eylem yapmak için harekete geçmeye hazırlandıkları ortaya çıktı

30 Nisan 2017 Pazar, 08:54:03 Güncelleme: 09:50:20 AA

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda ikisi Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ikisi Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi.

1 MAYIS İÇİN EYLEM PLANI 

Zanlıların, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İzmir'de eylem hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

 

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