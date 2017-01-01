Konya'da minibüs şarampole devrildi! 3'ü ağır 19 yaralı

Konya'da, saat 05.30 sıralarında Seydişehir- Beyşehir kara yolu üzerindeki Akçalar mevkisinde meydana gelen kazada, Emre Salatan yönetimindeki minibüs, bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü emre Salatan ile birlikte minibüsteki 18 kişi yaralandı.

İstanbul'a düzenledikleri geziden Konya'nın Bozkır İlçesi'ne döndükleri belirtilen yaralılar ambulanslarla Seydişehir ve Beyşehir´deki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Konya'ya sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.