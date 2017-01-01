30 NİSAN 2017
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Konya'da minibüs şarampole devrildi! 3'ü ağır 19 yaralı

Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 19 kişi yaralandı

30 Nisan 2017 Pazar, 10:15:35 Güncelleme: 10:17:56 DHA

Konya'da, saat 05.30 sıralarında Seydişehir- Beyşehir kara yolu üzerindeki Akçalar mevkisinde meydana gelen kazada, Emre Salatan yönetimindeki minibüs, bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü emre Salatan ile birlikte minibüsteki 18 kişi yaralandı.

İstanbul'a düzenledikleri geziden Konya'nın Bozkır İlçesi'ne döndükleri belirtilen yaralılar ambulanslarla Seydişehir ve Beyşehir´deki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Konya'ya sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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