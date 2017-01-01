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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine değişikliği iddiaları için "Hükümetin tasarruf alanına ben Cumhurbaşkanı olarak giremem" dedi. Erdoğan, ABD'li askerlerin, YPG'lilerle görüntülerine de tepki gösterdi

30 Nisan 2017 Pazar, 10:56:54 Güncelleme: 11:29:09 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD'li askerlerin, YPG'lilerle birlikte verdiği görüntüye tepki göstererek "Terör örgütünün konvoyunda Amerika'nın bayraklarının dalgalanması bizleri ciddi anlamda üzmüştür" dedi. 

Kabinede değişiklik iddialarına ilişkin soruya, bunun hükümetin tasarruf alanına girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıklı bir şekilde yürüyen bir hükümet yapısı var. Ekonomide yükseliş trendi içerisindeyiz. Her alanda da hükümetimizin başarısı, bu başarıyı değerlendirme sayın Başbakan'ın kendi tasarrufunda her an olabilir. Bu tasarrufları Cumhurbaşkanı olarak da paylaşma imkanımız olacaktır." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Ziyaretim sırasında bu akşam Hindistan'ın ileri gelen firmalarının yönetim kurulu başkanları ile görüşmem olacak. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin yanı sıra, turizm, enerji, terörle mücadele alanlarında işbirliği alanlarını değerlendireceğiz. 

24 Nisan'daki hain saldırıda 25 Hint görevlisi hayatını kaybetti. Hindistan'ın acısını çok iyi anlıyoruz. Masumları katleden şer odaklarını da bu ziyaret sırasında etraflıca ele alacağız. 

Özellikle yazılım sektöründe Hindistan'ın yeri dünyada bellidir. Son 5 yılda bakan ve üstü seviyede gerçekleştirilen ziyaretlerin sayısı önceki 20 yılı aşmıştır." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soru cevap kısmında ise şu açıklamalarda bulundu:

YPG KONVOYUNDAKİ ABD BAYRAKLARI

"Konvoylarda iki ülke bayraklarının, ülke diyemeceyeceğim, terör örgütünün konvoyunda Amerika'nın bayraklarının dalgalanması bizleri ciddi anlamda üzmüştür. Bunları da sayın Başkan'a 'buyurun' diyeceğiz, göstereceğiz. Terörle mücadele ortak platformda yürümezse, zararı bugün bize yarın bir başkasına olacaktır. 

Biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Karaçok'ta, Sincar'da ne olduysa artık biz bunlara devam etmek durumunda kalacağız. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' derken bunu kastediyoruz. Herhalde tarih vererek, haber vererek gelecek değiliz. Onlar korku ile yaşasınlar."

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI

"Kabine değişikliği teklifi hükümetindir. Dolayısıyla hükümetin tasarruf alanına ben Cumhurbaşkanı olarak giremem ama ileride ne olur, ne biter, onu da şu anda söylemek yanlış olur. Sağlıklı bir şekilde yürüyen bir hükümet yapısı var. Ekonomide yükseliş trendi içerisindeyiz. Her alanda da hükümetimizin başarısı, bu başarıyı değerlendirme, sayın Başbakan'ın kendi tasarrufunda her an olabilir. Bu tasarrufları Cumhurbaşkanı olarak da paylaşma imkanımız olacaktır. Buradaki yetki, Başbakan ve hükümete aittir. Bütün temennimiz ülkemizin geleceği için en hayırlı olay neyse, odur." 

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