Bozüyük MHP ilçe teşkilatı olağan kongresinde Genel Merkez tarafından görevden alınan Yılmaz Çevik ile yerine atanan Ramazan Ayva, ilçe başkanlığı için yarıştı. Kıran kırana geçen seçim sonrasında seçimin galibi Genel Merkez politikalarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle yaklaşık 3 ay önce görevden alınan Yılmaz Çevik oldu.

Yılmaz Çevik seçime yeşil liste, Ramazan Ayva ise beyaz liste ile katıldı. Bazı parti üyeleri kendilerinin delege listelerinden çıkarıldıklarını öne sürerek mevcut yönetimi eleştirdi. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan oluşturularak gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti. Ardından adayların konuşmalarına devamında ise seçimlere geçildi. Saat 17.00'ye kadar delegelerin oy verme işlemi devam etti. Oy verme işleminin sona ermesiyle oy sayımına geçildi. Seçim sonrasında 191 delegenin oy kullandığı seçimlerde Yılmaz Çevik 95, Ramazan Ayva ise 93 oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Yılmaz Çevik'in ekibi tarafından büyük sevinç yaşandı.

Yılmaz Çevik'in yönetim kurulu listesinde Mustafa Çetintaş, Recep Tepe, Mümin Gün, Hayri Tutar, Volkan Usta, Veli Yılmaz, Karani Çetin, Eyüp Kabak, Cemalettin Yıldırım, Fahri Selvi, Nihal Göçerler, Esra Togay Balcı, İrfan Cin, Kürşat Genç, Muharrem Dugan, Haşim Yılmaz, Osman Kırtaş ve Mehmet Büber yer aldı.