30 NİSAN 2017
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Kato Dağı'nda çatışma! 1 asker ve 1 korucu yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada (TSK), İncebel Dağları-Kato bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker ve 1 korucunun yaralandığı belirtildi

30 Nisan 2017 Pazar, 11:44:48 Güncelleme: 11:44:54 İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), İncebel Dağları-Kato bölgesinde 11 gündür devam eden operasyonlar kapsamında, tespit edilen 7 mağaranın 4'ünde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında teröristler ile sağlanan temasta 1 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusunun yaralandığını açıkladı.

TSK, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir komutasında; bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla 19 Nisan'da başlatılan operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre; Güvenlik Korucularıyla takviyeli 3 Jandarma Taburu ile İncebel Dağları-Kato bölgesinde başlayan ve 11 gündür aralıksız devam eden Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı tespit edilen 7 mağaranın 4'ünde yapılan aramada; bol miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Söz konusu mağaraların aranması esnasında 2 kez teröristler ile temas sağlandı, 1 Uzman Çavuş ve 1 Güvenlik Korucusu yaralandı.

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