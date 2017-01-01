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Adana'da vahşet! Kendi ailesinden 4 kişiyi öldürdü!

Adana'da cinnet getiren şahıs, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etmek isterken ikna edilerek gözaltına alındı

30 Nisan 2017 Pazar, 12:10:47 Güncelleme: 12:54:46 İHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi öldü, 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Dokuztekne Mahallesi'nde Yusuf A, aynı avluda oturan kardeşleri Ahmet A. ve eşi Teslime A. ile Mustafa A. ve eşi Gülsüm A. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf A, tabancayla kardeşleri ve yengeleri ile yeğeni Furkan A'ya (9) ateş etti. Ahmet A. ve eşi Teslime A. ile Mustafa A. ve eşi Gülsüm A, vücutlarına isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mustafa A'nın oğlu Furkan A. ise hastaneye kaldırıldı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Kavganın ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlı, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.Tartışmanın ortak kullanılan su saatinden çıktığı öne sürüldü.

 

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