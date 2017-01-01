FETÖ 273 bin polisi fişlemiş

MİT'in yakaladığı, FETÖ'nün emniyet imamından elde edilen dijital arşivde, tam 273 bin polisin isminin çıktığı öğrenildi. Türkiye'de görev yapan tüm polislerin fişlendiği belirtilirken arşivde ismi çıkan polislerden yaklaşık 20 bininin emekli olduğu bildirildi. Son olarak 2015 yılında güncellenen arşivde, polislerin isimleri karşısında "Bizden", "Başka gruptan", "Herhangi bir bağlantısı yok" ve "Zararlı" başlıkları açıldığı belirlendi. "Bizden" başlığının da dörde ayrıldığı ve karşılarına "Bizden", "Ayrıldı", "Dönebilir" ve "Hain" şeklinde notlar yazıldığı öğrenildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; ele geçirilen arşivin şifreleme şeklinin de 2002 yıllında, Elazığ'da bir camide unutulan çantada bulunan ve FETÖ'nün ilk emniyet yapılanmasını gösteren dokümanların şifrelenmesi ile benzer olduğu kaydedildi.

DETAYLI İNCELENDİ



MİT operasyonuyla yakalanan Emniyet imamından elde edilen dijital arşivin büyük bir titizlikle incelendiği öğrenildi. İstihbarat Dairesi (İDB) ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nde (KOM) görevli polislerden oluşan çalışma grubu, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapısı ile irtibatlı 4 bin 900 sivil ile 273 bin polisi tek tek incelemeye aldı. Çalışmalar sonucu öncelikle şifrelenmiş arşivde ismi bulunan mahrem imamlarla ilgili gözaltı kararı çıkarıldı.

POLİSLER ÜÇ RENK OLARAK İŞARETLENDİ



Kurulan çalışma gurubu, dijital arşiv ismi bulunan ve karşılarında "Bizden", "Başka gruptan", "Herhangi bir bağlantısı yok" ve "Zararlı" şekilde yazılan 273 bin polisi, yaptıkları araştırmalar sonrası FETÖ ile irtibatlarına göre, "kırmızı", "sarı" ve "mavi" olarak sınıflandırdı. "Kırmızı" liste FETÖ'ye yakın isimlerden, "Sarı" liste kırmızılara göre biraz daha dışarıda kalanlar, "mavi" listede ismi bulunanlar ise FETÖ ile bağlantısı olmayanlar olarak işaretlendirildi.

KIRMIZI LİSTEDE OLANLAR AÇIĞA ALINDI



Şifrelenmiş dijital arşiv ile ilgili yapılan çalışmalar sonucu "Kırmızı" listede olduğu belirlenen 9 bin 103 polis hemen açığa alındı. İsmi kırmızı listede bulunan çok sayıda polisin de ya daha önce ihraç edildiği ya da açığa alındığı belirtildi. "Sarı" listede ismi bulunanlarla ilgili de araştırmaların devam ettiği bildirildi.

İTİRAFÇI OLMAK İSTEDİ



Dijital arşiv ile birlikte yakalanan emniyet imamının, Fethullahçı Terör Örgütü'nün en önemli adamlarından biri olduğu öğrenildi. MİT ve Emniyet İstihbaratın uzun zamandan beri peşinde olduğu imamın yakalandıktan sonra itirafçı olmak istediği belirtildi. İsmi açıklanmayan emniyet imamın konuşmasıyla FETÖ'nün emniyetteki yapısının tamamı ile ortaya çıkarılacağı bildirildi.

'BİZDEN VE HAİN'



Polisleri "Bizden", "Başka gruptan", "Herhangi bir bağlantısı yok" ve "Zararlı" diye fişleyen FETÖ'nün "Bizden" başlığını da dörde ayırdığı ve polis isimlerinin karşısına "Bizden", "Ayrıldı", "Dönebilir" ve "Hain" şeklinde notlar düştüğü öğrenildi.

BENZER ŞİFRELEME



Bu arada, emniyet imamında ele geçirilen arşivin şifreleme şeklinin 2002 yılında, Elazığ'da bir camide unutulan çantada bulunan ve FETÖ'nün ilk emniyet yapılanmasını gösteren dokümanların şifrelenmesi ile benzer olduğu belirtildi. Elazığ Sivrice Merkez Cami avlusunda 4 Ağustos 2002 günü şüpheli bir çanta bulunmuştu. Çantada, komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri rütbesindeki emniyet mensubunun listesi çıktı. Devresi, sicili, adı, soyadı, görev yeri tek tek sıralanan listenin sonunda, ''BL'' ve ''Açıklama'' diye iki hane daha bulunduğu ve bu bölümlerin personelin Fethullahçı yapılanmadaki yerini gösterdiği belirtildi. Şifrelenmiş bölümlerde isim hanelerinin karşısına 1'den 5'e kadar rakam konulurken ''BL'' hanesi ''HL, KM, SLÇ, SLM, TR, AH, AKF, FT, CN, SD'' gibi harflerle kodlar bulunuyordu. Bazı isimlerin karşısına ise ''Ehli dünya fırsat bulursa zarar verir'', ''Bizi biliyor'', ''Zararsız'', ''Müntesip'', Aleyhte çalışır, Süryani olabilir'' ''Bizden diye istenildi'' gibi el yazısı ile notlar yer alıyordu.

O BELGELER KAYBEDİLDİ



O dönem Malatya'da bir dershanede öğretmenlik yapan çantanın sahibi Ahmet Şahinalp gözaltına alındı. Emniyeti sarsan o belgelerle ilgili soruşturma, duyulunca garip bir hal aldı. Ahmet Şahinalp birden serbest kaldı. Belgeler Ankara'ya gönderildikten sonra kayboldu. Malatya, Tunceli, Elazığ bölgesinde polis imamı olduğu belirlenen Şahinalp daha sonra FETÖ'nün emniyet imamı Kozanlı Ömer'in yardımcısı oldu. 17/25 Aralık 2013'ten sonra Almanya'ya kaçtı. Örgütün beyin takımı sayılan 73 kişiden biri olduğu ortaya çıktı.