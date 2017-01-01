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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı

30 Nisan 2017 Pazar, 12:32:53 Güncelleme: 12:34:51 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşçi ve emekçi kardeşlerimizin demokratik ve barışçı yollarla hak arayışlarının simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye'nin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında emek ve alın terleriyle önemli pay sahibi olan işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, işçi ve emekçi kardeşlerimizin demokratik ve barışçı yollarla hak arayışlarının simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum."

DİYALOG VE UZLAŞI

Erdoğan, emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, ülkenin mutlu ve müreffeh geleceğine yürüyüşünde çalışanların emeklerinin tam karşılığını almalarına, çalışma şartlarının iyileştirilmesine, hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarına büyük önem verdiklerine dikkati çekti. Erdoğan, toplumun her kesiminin görüşlerini demokratik platformlarda dile getirmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, sorunların karşılıklı diyalog ve uzlaşma içerisinde çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

İşçi ve emekçilerin, tüm toplumun desteğiyle, birlik ve beraberlik içinde sürdürülecek çalışmalara öncülük etmesini önemli gördüklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşımın, sorunların çözümünü kolaylaştıracağı ve demokrasimizin gelişmesine önemli katkı sağlayacağı açıktır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış ve kardeşliğin egemen olduğu, provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanması temennisiyle, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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