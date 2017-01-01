Zonguldak Limanı'nda iki antitank füzesi ele geçirildi

Zonguldak Limanı'nda yapılan operasyonda, iki tane antitank füzesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'dan gemi ile Zonguldak'a gelen bir tırda Gümrük Muhafaza ekipleri arama yaptı. Yapılan aramada iki parça halinde, iki adet antitank füzesi ele geçirildi. 38 yaşındaki İranlı E.E. olayla ilgili gözaltına alındı. Füzeleri İran'a götürmek istediği ifade edilen E.E.'nin tutuklandığı öğrenildi.
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YORUMLAR 11
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Misafir 49 saniye önceülkede türkten çok başka uyruklu insanlar yaşıyor. suriyelisini mi ararsın afganını mı iranlısı mı hepsi var00
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Misafir 9 dakika öncevizesiz giriliyor diye sanmayın bunlar denetimsiz giriyor. Hepsi tek tek not ediliyor. Vizesiz giriş ekonomi canlansın diye, aslında vizeli girişten çok da bir farkı yok.00
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Misafir 13 dakika önce1- vızesiz girişler yasaklansın. 2- kımbılır neler gıttı o limandan lımaları ozellstırırsek olacagı da bu maalesef00
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Misafir 26 dakika önceortalık Suriyeli Afgan Özbek ıraklı kaynıyor. ne soran var ne soruşturan00
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Misafir 34 dakika önceyeter artık! ülkemize vize ile girilsin yeter bu kadar!!!00
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Misafir 35 dakika önceRezillik, Böylemi ülke güvenliği sağlanıyor00
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Misafir 41 dakika önceAllahtan tank sokmaya çalışmıyorlar :-)00
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Misafir 7 dakika önceyakında o da olur. olursa da şaşırmam.00
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Misafir 45 dakika önceVizesiz girişlere son!30
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Misafir 49 dakika önceArkadaş önüne gelen aç ülkeye vizeyi kaldırdılar.00
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Misafir 50 dakika öncetüm dünya bize karşı saldırı içersinde,biz hala,oy mührü tartışıyoruz ...63
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Misafir 50 dakika önceVizesiz yabancı girişini bitirin.Çok büyük güvenlik zaafiyeti var.Ülke cadı kazanı...60
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