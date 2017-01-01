30 NİSAN 2017
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Zonguldak Limanı'nda iki antitank füzesi ele geçirildi
GÜNDEM

Zonguldak Limanı'nda iki antitank füzesi ele geçirildi

Zonguldak Limanı'nda iki antitank füzesi ele geçirildi. Olayla ilgili operasyonda bir İranlı tutuklandı. 

30 Nisan 2017 Pazar, 13:38:57 Güncelleme: 14:18:31 İHA

Zonguldak Limanı'nda yapılan operasyonda, iki tane antitank füzesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'dan gemi ile Zonguldak'a gelen bir tırda Gümrük Muhafaza ekipleri arama yaptı. Yapılan aramada iki parça halinde, iki adet antitank füzesi ele geçirildi. 38 yaşındaki İranlı E.E. olayla ilgili gözaltına alındı. Füzeleri İran'a götürmek istediği ifade edilen E.E.'nin tutuklandığı öğrenildi.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 49 saniye önce
    ülkede türkten çok başka uyruklu insanlar yaşıyor. suriyelisini mi ararsın afganını mı iranlısı mı hepsi var
  • Misafir 9 dakika önce
    vizesiz giriliyor diye sanmayın bunlar denetimsiz giriyor. Hepsi tek tek not ediliyor. Vizesiz giriş ekonomi canlansın diye, aslında vizeli girişten çok da bir farkı yok.
  • Misafir 13 dakika önce
    1- vızesiz girişler yasaklansın. 2- kımbılır neler gıttı o limandan lımaları ozellstırırsek olacagı da bu maalesef
  • Misafir 26 dakika önce
    ortalık Suriyeli Afgan Özbek ıraklı kaynıyor. ne soran var ne soruşturan
  • Misafir 34 dakika önce
    yeter artık! ülkemize vize ile girilsin yeter bu kadar!!!
  • Misafir 35 dakika önce
    Rezillik, Böylemi ülke güvenliği sağlanıyor
  • Misafir 41 dakika önce
    Allahtan tank sokmaya çalışmıyorlar :-)
  • Misafir 7 dakika önce
    yakında o da olur. olursa da şaşırmam.
  • Misafir 45 dakika önce
    Vizesiz girişlere son!
  • Misafir 49 dakika önce
    Arkadaş önüne gelen aç ülkeye vizeyi kaldırdılar.
  • Misafir 50 dakika önce
    tüm dünya bize karşı saldırı içersinde,biz hala,oy mührü tartışıyoruz ...
  • Misafir 50 dakika önce
    Vizesiz yabancı girişini bitirin.Çok büyük güvenlik zaafiyeti var.Ülke cadı kazanı...
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