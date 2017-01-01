Zonguldak Limanı'nda iki antitank füzesi ele geçirildi

Zonguldak Limanı'nda yapılan operasyonda, iki tane antitank füzesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'dan gemi ile Zonguldak'a gelen bir tırda Gümrük Muhafaza ekipleri arama yaptı. Yapılan aramada iki parça halinde, iki adet antitank füzesi ele geçirildi. 38 yaşındaki İranlı E.E. olayla ilgili gözaltına alındı. Füzeleri İran'a götürmek istediği ifade edilen E.E.'nin tutuklandığı öğrenildi.