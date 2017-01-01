30 NİSAN 2017
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Başbakan Binali Yıldırım'dan 1 Mayıs mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, çalışma hayatındaki sorunların diyalog ve işbirliği içerisinde çözüme kavuşmasıyla Türkiye'deki demokratik güven ve istikrar ortamının daha da güçleneceğine inandığını bildirdi

30 Nisan 2017 Pazar, 14:08:22 Güncelleme: 14:09:42

Başbakan Yıldırım, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülke için değer üreten bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Üretim sektörlerinde büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren işçi ve emekçilerin bir yandan evlerine helal lokma götürmeye çalışırken aynı zamanda ülkenin kalkınması ve refahı için çok önemli bir rol üstlendiğini belirten Yıldırım, 1 Mayıs'ın çalışanlar tarafından birlik, dayanışma ve haksızlıklara karşı mücadele günü olarak bütün dünyada kutlanırken aynı zamanda çalışma hayatında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin görüşlerin tartışılmasına zemin hazırladığını vurguladı.

Yıldırım, 1 Mayıs'ın bütün dünyada ve Türkiye'de, toplumsal barışı ve sağduyuyu güçlendiren bir bayram olmasını temenni etti.

İşçi ve emekçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, haklarına sahip çıkılması ve örgütlenme haklarını kullanmalarının sosyal politikaların esasını teşkil ettiğine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Son 15 yılda gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle çalışma hayatına dair birçok beklentiyi karşılayabilen Türkiye, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizin de katkılarıyla çalışma hayatımızdaki ve endüstriyel ilişkilerimizdeki sorunların asgariye indirilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atmaya devam etmektedir. Çalışma hayatındaki sorunların diyalog ve işbirliği içerisinde çözüme kavuşması ile ülkemizdeki demokratik güven ve istikrar ortamının daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bütün tartışmalardan çıkararak emekçilerimize bayram olarak armağan eden hükümetimiz adına tüm çalışanlarımıza bir kez daha tebriklerimi iletiyorum."

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