Taksim Meydanı'nın çevresi bariyerlerle kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı işçiler, 27 Nisan'da taşınan demir bariyerleri birbirine bağlayarak Taksim Meydanı'na giriş-çıkışı engelleyecek şekilde yerleştirdi.
Taksim Meydanı ve çevresinin akşam saatlerinde tamamıyla demir bariyerlerle kapatılması bekleniyor.
BAKIRKÖY HALK PAZARI'NDAKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul'da kutlamaların yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'nda ise çalışmalar sürüyor.
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