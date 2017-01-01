30 NİSAN 2017
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Trabzon'da dayakçı üniversiteli kızlara 46 yıla kadar hapis istemi

Trabzon'da, sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra, eve çağırarak darp ettikleri kızların görüntülerini, sosyal medya üzerinden paylaşan kızlar için 46 yıla kadar hapis cezası istendi

30 Nisan 2017 Pazar, 14:43:47 Güncelleme: 15:10:47 DHA

Tranzon'da yaklaşık 2 ay önce sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları 25 yaşındaki Kübra T., Esra K. ve 27 yaşındaki Gülbahar B.'yi biber gazıyla etkisiz hale getirip döven, olayın cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan üniversite öğrencileri 25 yaşındaki Hasibe H., 19 yaşındaki Nurcan Ç. ve Mihriban Y. hakkında, 46 yıla kadar hapis cezası istendi.

SALDIRIYA UĞRAYAN KIZLARA DA 4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Saldırıya uğrayan Esra K. ve Kübra T. hakkında ise 'hakaret ve tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar ceza istendi. Hazırlanan iddianamede savcılık, suçun ağırlığı ve kaçma ihtimallerine karşı öğrencilerin tutuklamalarını da talep etti.

Olay Konaklar Mahallesi Taylan Sokak'ta bir öğrenci evinde Şubat ayında meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., Trabzon Havalimanı'nda yer hizmetleri görevlisi Kübra T. ve bir sigorta firmasında görev yapan Esra K. ve arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Üniversiteli Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., yazışma sürerken, Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi ikamet ettikleri eve çağırdı.

Çağrı üzerine öğrencilerin evine giden Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B. ile öğrenciler arasında evde de devam eden tartışma, giderek büyüdü. Tartışma sırasında Kübra T. ve Esra K.'yı biber gazı sıkarak ve copla vurarak döven öğrenciler, Gülbahar B.´yi ise bir odaya kapattı. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden öğrenciler video görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

GECE GÖZALTINA ALINDILAR

Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere neden olan görüntülere ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı ve sosyal medya hesaplarından kimlikleri ve ikamet ettikleri ev belirlenen 3 üniversiteli ile saldırıya uğrayan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAMEDE 46 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Mahkemece serbest bırakılan şüpheli öğrenciler ile saldırıya uğrayan Esra K., Kübra T. ve Gülbahar B. hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, taraflar arasında sosyal medyada birbirlerine karşılıklı hakaret içerikli yazışmalarının ardından üniversite öğrencilerinin, eve çağırdıkları Esra K. ve Kübra T.'nin biber gazıyla etkisiz hale getirildiği, elektro şok ve copla darp edildiği, Gülbahar B.´nin ise odaya kapatıldığı belirtildi.

Şüpheliler Mihriban Y., Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında, 'birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit' suçlarından 12'şer yıldan 46'şer yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise 'hakaret ve tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılık ayrıca, şüpheli öğrencilerin suçun ağırlığı ve kaçma şüphesi olduğundan ara karar ile tutuklanmalarını talep etti.

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YORUMLAR 12
  • Misafir 2 dakika önce
    Peki bu saldırıya hakim uğrasaydı 46 yıl yetermiydi. 46 yılda unutulurmu bu travma.
  • Misafir 6 dakika önce
    Kadın şiddetine hayır
  • Misafir 9 dakika önce
    Bu ulkede adalet yok olsa serbest gezmezlerdi bunlar....
  • Misafir 28 dakika önce
    bunlardan ne fayda olur şimdi bu vatana, ha bu arada Tayyip yapmıştır bu işi de, demi chpliler....
  • Misafir 29 dakika önce
    idam geri getirilsin!
  • Misafir 38 dakika önce
    adalet yerini bulmalı cezaalarını almalı paraya çevrilmemeli çünki video çekip infiyal uyandırılmış durum
  • Misafir 47 dakika önce
    bunlar geleceğin yıldızları olan üniversiteli gençlerimiz ;)))
  • Misafir 48 dakika önce
    15 sene ceza verir. 1/3 oranında indirim yapar. 10 senenin yatarı 8 sene. 5 sene yatarlar sonra denetime çıkarlar. Hadi geçmiş olsun
  • Misafir 54 dakika önce
    Ceza yağmalı. Hürriyetinden yoksun bırakma, darp vs.
  • Misafir 57 dakika önce
    az bile. kadın mafya olmuş bunlar. yetiştiren aileler de ceza almalı
  • Misafir 1 saat önce
    Aytintisini bilmiyorum ama okumayip duzeni bozan boyle tiplere az bile
  • Misafir 1 saat önce
    İyi olmuş mümkünse bu kızlara çocuk yapma yasağıda koysunlar bunlardan doğacak çocuklara yazık olur çünkü...
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