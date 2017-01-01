Sınır güvenliğinde 'balonlu' dönem ekim ayında başlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye sınırı, fiziki güvenlik sistemiyle de güvenli hale getirildi. Sınır boyunca modüler beton duvar inşası devam ederken hudut güvenliğine yönelik yeni bir adım daha atılması planlandı.

KUVVETLİ RÜZGARLARA DAYANIKLI, HAFİF SİLAHLARDAN ETKİLENMİYOR

Uygulanacak proje kapsamında hudut güvenliğinin sağlanmasında gözetleme balonları da kullanılacak.

Kuvvetli rüzgarlara dayanıklı gözetleme balonlarında radar ve yüksek çözünürlüklü kamera bulunacak. Hafif silahlardan etkilenmeyecek balonlar, 2 bin metre yükseklikte duracak. Gözetleme balonlarından yerdeki istasyonlara kesintisiz görüntü ve bilgi akışı olacak.

Konuyla ilgili çalışmalarına başlayan Milli Savunma Bakanlığı, gözetleme balonlarına ilişkin hizmet alımı sözleşmesini haziran ayında imzalamayı planlıyor. Türk mühendislerce geliştirilen ve milli imkanlarla üretilen gözetleme balonları, Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın da kullanımına sunulacak.

Alınacak 7 balonun bordo bereliler tarafından özel operasyonlarda istihbarat sağlamak için kullanılması da planlanıyor.

TSK TARAFINDAN TEST EDİLDİ

Öte yandan, TSK, ASELSAN tarafından geliştirilen insansız balonlu gözetleme sistemlerini test etmişti.

Sistem, küçük birlik ve karakol gibi sabit tesislere yakın emniyetle gözetleme ve erken ikaz imkanı da sağlıyor.

Balonla havadan gözetleme imkanı veren sistemle istihbarat, erken uyarı, sınır güvenliğinin sağlanması planlanıyor. "Su damlası" ve "küresel" olarak adlandırılan iki farklı modele sahip sistem, görüntüleri gerçek zamanlı iletebiliyor. Gece ve gündüz görüş kameralarının da bulunduğu sistemle bir bölge 360 derece açıyla görüntülenebiliyor.

Yer destek teçhizatı ve demirleme istasyonundan gökyüzüne bırakılan insansız balonlu gözetleme sistemi, kaydettiği görüntüleri anlık yer kontrol istasyonuna gönderiyor. Sistemin kontrolü yine buradan sağlanıyor. Sert rüzgarlara karşı koyabilen sistem, hafif silah atışlarından da etkilenmiyor.

Geliştirme çalışmaları devam eden sistemin su damlası ve küresel olarak nitelendiren perdeli balonları bulunuyor. "Su damlası" olarak adlandırılan balonlar, bin metre irtifaya çıkabiliyor. 16 metre uzunluğundaki balon, 180 metreküp hacme sahip bulunuyor. 35 metreküp hacimli küresel balon ise 500 metre irtifaya çıkabiliyor.