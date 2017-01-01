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Diyarbakır'da 'Kutlu Doğum' mitinginde sıkı güvenlik önlemi

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen mitinge yaklaşık 50 bin kişi katıldı

30 Nisan 2017 Pazar, 17:48:09 Güncelleme: 17:51:14

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından "Hak ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed" temalı "Kutlu Doğum" mitingi düzenlendi. Geçen yıllara oranla katılımın az olduğu etkinlikte yaklaşık 50 bin kişi yer aldı. Mitinge İran, Irak, Suriye, Sudan ve Lübnan'dan din adamları, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile çok sayıda misafir katıldı. Mitingde yaklaşık 4 bin polis görev yaparken, bazı binalara keskin nişancı konuşlandırıldı.

ALAN BARİYERLERLE AYRILDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Miting alanında erkek ve kadınların duracağı alanlar bariyerlerle ayrıldı. Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça, "Kutlu Doğum Etkinliğine Hoşgeldiniz" yazılı pankart asıldı. 6-8 Ekim olaylarında öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarının fotoğrafları ile Şehitlik semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran'ın fotoğrafları ile "Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankartlar asıldı. Kürtçe mevlit okundu, Türkçe ve Kürtçe ilahiler söylendi.

Mitingde konuşma yapan, Peygamber Sevdalıları Platformu Dönem Sözcüsü Yahya Oğraş, "Kuran ve sünnetin hakem olmadığı yerde hak ve adaletten söz edilemez. İslam ümmetinin birbirlerini bırakıp, kafir ve zalimlerden hak ve adalet beklentisi zillettir" dedi.

 

 

 

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