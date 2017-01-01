Kocaeli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, İzmit-Kandıra karayolunun Koruklar Köyü civarında meydana geldi.
Sürücüsü tespit edilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen Ragıp Akdeniz yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kaza yapan araçlara hafif ticari araç çarptı.
Bir araçta 2 kişi sıkıştı.
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye kaza kırım ekipleri sıkışan 2 kişiyi otomobilden çıkardı
112 Acil ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin öldüğü belirlendi.
Kazada Ragıp Akdeniz, eşi Durdane Akdeniz ve kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralanan 5 kişi Kandıra ve İzmit'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapalı kaldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.