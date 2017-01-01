30 NİSAN 2017
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Kocaeli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

30 Nisan 2017 Pazar, 18:17:29 DHA

  • 1 Kocaeli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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    Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

  • 2 Kocaeli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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    Kaza, İzmit-Kandıra karayolunun Koruklar Köyü civarında meydana geldi.

  • 3 Kocaeli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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    Sürücüsü tespit edilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen Ragıp Akdeniz yönetimindeki otomobil çarpıştı.

  • 4 Kocaeli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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    Kaza yapan araçlara hafif ticari araç çarptı.

  • 5 Kocaeli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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    Bir araçta 2 kişi sıkıştı.

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