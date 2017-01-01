30 NİSAN 2017
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Manisa'daki mesir macunu dağıtımında izdiham yaşandı

30 Nisan 2017 Pazar, 19:00:31 HABERTURK.COM

  • 1 Manisa'daki mesir macunu dağıtımında izdiham yaşandı
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    UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi"nde yer alan 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali mesir saçım töreniyle sona erdi.

  • 2 Manisa'daki mesir macunu dağıtımında izdiham yaşandı
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    Habertürk Haber Merkezi'nden Ahmet Ünsal'ın haberine göre, festivalin son gününde kortej yürüyüşü ve mesir saçım töreni yapıldı. 

  • 3 Manisa'daki mesir macunu dağıtımında izdiham yaşandı
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    Hafsa Sultan'ı (Habertürk'ün "Öteki Gündem" programı sunucusu) sunucu Cansu Canan Özgen canlandırdı. 

  • 4 Manisa'daki mesir macunu dağıtımında izdiham yaşandı
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    Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'yi huzuruna kabul ederek kendisine şifa kaynağı mesirin beratını vermesiyle birlikte mesir saçımı start aldı. 

  • 5 Manisa'daki mesir macunu dağıtımında izdiham yaşandı
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    6 ton mesir, Sultan Camisi'nin kubbe ve minareleri ile caminin bulunduğu Sultan Meydanı'na bakan evlerin çatı ve balkonlarından, toplam 43 noktadan halka saçıldı. 

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