Manisa'daki mesir macunu dağıtımında izdiham yaşandı

UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi"nde yer alan 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali mesir saçım töreniyle sona erdi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Ahmet Ünsal'ın haberine göre, festivalin son gününde kortej yürüyüşü ve mesir saçım töreni yapıldı.
Hafsa Sultan'ı (Habertürk'ün "Öteki Gündem" programı sunucusu) sunucu Cansu Canan Özgen canlandırdı.
Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'yi huzuruna kabul ederek kendisine şifa kaynağı mesirin beratını vermesiyle birlikte mesir saçımı start aldı.
6 ton mesir, Sultan Camisi'nin kubbe ve minareleri ile caminin bulunduğu Sultan Meydanı'na bakan evlerin çatı ve balkonlarından, toplam 43 noktadan halka saçıldı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Ceyda Ergün ve kızı ile birlikte Sultan Camisi'nden bol bol mesir saçtı.
Ergün mesir saçımının sonunda "Kapanlar hastalarına götürecekler inşallah onlar için şifa olur" dileğinde bulundu.
Tören alanındaki vatandaşlar, şemsiyelerle ve elleriyle mesir kapabilmek için mücadele etti.
Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve protokol üyeleri de mesir kapmak için yoğun çaba sarf etti.