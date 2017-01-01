30 NİSAN 2017
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Erdoğan'ı Hindistan'da gül yapraklarıyla karşıladılar

30 Nisan 2017 Pazar, 19:16:31 AA

  • 1 Erdoğan'ı Hindistan'da gül yapraklarıyla karşıladılar
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte resmi ziyaretlerde bulunacağı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de konaklayacağı otele geldi.

  • 2 Erdoğan'ı Hindistan'da gül yapraklarıyla karşıladılar
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele gelişinde yöresel kıyafetli Hintli kızlar tarafından gül yaprağı dökülerek karşılandı.

  • 3 Erdoğan'ı Hindistan'da gül yapraklarıyla karşıladılar
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    Özel uçak "TUR" ile saat 11.25'te hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Hindistan'a gitti.

  • 4 Erdoğan'ı Hindistan'da gül yapraklarıyla karşıladılar
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile bazı ilgililer uğurlamıştı.

  • 5 Erdoğan'ı Hindistan'da gül yapraklarıyla karşıladılar
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