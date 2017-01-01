Erdoğan'ı Hindistan'da gül yapraklarıyla karşıladılar

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Özel uçak "TUR" ile saat 11.25'te hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Hindistan'a gitti.