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Siirt
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18 yaşındaki Nurhayat'ın korkunç ölümü!

Siirt'te bir kız yurdunda kalan genç kız, sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından 20 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

30 Nisan 2017 Pazar, 21:15:23 Güncelleme: 21:29:47 DHA

Siirt'te, üniversite giriş sınavına hazırlanan 18 yaşındaki Nurhayat Beytekin, dün akşam kaldığı kız yurduna giderken, yolunu kesen aynı yaştaki erkek arkadaşı tarafından 20 yerinden bıçaklandı.

Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği iddia edilen M.O.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Üniversite sınavına hazırlanan Nurhayat Beytekin, dün akşam kaldığı özel yurda giderken, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen, bir kaynakçıda çalışan M.O.K. tarafından önü kesildi.

İddiaya göre aralarında yaşanan tartışma sonrası M.O.K., üzerinde taşıdığı bıçağı çekerek Beytekin'i 20 yerinden yaralayarak kaçtı. Çevredekiler tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Nurhayat Beytekin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaçan M.O.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cinayetin kıskançlık nedeniyle işlendiği öne sürüldü.

Nurhayat Beytekin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne kaldırıldı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 38 dakika önce
    Allah kahretsin yaaa
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