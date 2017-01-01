30 NİSAN 2017
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Şanlıurfa'da gölete giren 12 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

30 Nisan 2017 Pazar, 22:00:36 DHA

Diğer 2 çocuk ise çevredekiler tarafından kurtarıldı

  • 1 Şanlıurfa'da gölete giren 12 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
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    Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde serinlemek amacıyla sulama göletine giren 3 çocuktan, Suriyeli 12 yaşındaki Muhammet El Mehdi boğuldu, 2 çocuk ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. 

  • 2 Şanlıurfa'da gölete giren 12 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
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    Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan DSİ'ye ait sulama göletinde meydana geldi.

  • 3 Şanlıurfa'da gölete giren 12 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
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  • 4 Şanlıurfa'da gölete giren 12 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
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    Suriyeli Muhammet El Mehdi, iki arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla suya girdi.

  • 5 Şanlıurfa'da gölete giren 12 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
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    Çocukların bir süre sonra çırpındığını gören vatandaşlar, atladıkları sudaki çocuklardan ikisini kurtardı.

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