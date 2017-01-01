GÜNDEM
Şanlıurfa'da gölete giren 12 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
30 Nisan 2017 Pazar, 22:00:36 | Güncelleme: 22:03:16
DHA
Diğer 2 çocuk ise çevredekiler tarafından kurtarıldı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde serinlemek amacıyla sulama göletine giren 3 çocuktan, Suriyeli 12 yaşındaki Muhammet El Mehdi boğuldu, 2 çocuk ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.
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Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan DSİ'ye ait sulama göletinde meydana geldi.
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Suriyeli Muhammet El Mehdi, iki arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla suya girdi.
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Çocukların bir süre sonra çırpındığını gören vatandaşlar, atladıkları sudaki çocuklardan ikisini kurtardı.
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Suriyeli Muhammed El Mehdi ise akıntıya kapılıp gözden kayboldu.
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İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sualtı polisleri, girdikleri suda yaptıkları yarım saatlik çalışmada El Mehdi'ye ulaştı.
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Sudan çıkarılan El Mehdi, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
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Suriyeli çocuğun cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.