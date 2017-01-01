1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana'da Suriyeli gerginliği!

Adana'da Suriyelilerle kavga ettikten sonra yolu trafiğe kapatan grup, polisin uyarısı üzerine dağıldı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 01:29:43 Güncelleme: 01:32:23 AA

Adana'da Suriyelilerle kavga eden bir grup, daha sonra ateş yakarak yolu trafiğe kapattı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Doğankent Mahallesi'nde Suriyeliler ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Grup, kavganın ardından Karataş Caddesi'nde ateş yakarak yolu araç trafiğine kapattı.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Grup, polisin uyarısıyla dağılırken, yoldaki ateş TOMA ile söndürüldü. Yolun açılmasıyla trafik normale döndü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Adana'da akılalmaz cinayet!
GÜNDEM

'Çocuk gelin' sevgilisini eve aldı! Sonrası korkunç!
Adana'da vahşet! Kendi ailesinden 4 kişiyi öldürdü!
GÜNDEM

Silahıyla katliam yaptı! Nedeni isyan ettirdi!
Adana'da şafak operasyonu! Son 2.5 ayda 3 bin 500 kişi yakalandı
GÜNDEM

Adana'da şafak operasyonu! Son 2.5 ayda 3 bin 500 ...
Kredi kartıyla 1 milyon TL'lik araba aldılar!
GÜNDEM

Kredi kartıyla 1 milyon TL'lik araba aldılar!
Adana'da Arif Nihat Asya'nın büstüne saldırı
GÜNDEM

Arif Nihat Asya'nın büstüne saldırı
Adana'da yaşlı adama saldırıp kollarını kırdılar
GÜNDEM

Yaşlı adama saldırıp kollarını kırdılar
1976'dan günümüze DİSK'in 1 Mayıs afişleri
GÜNDEM

1976'DAN GÜNÜMÜZE, DİSK'İN UNUTULMAYAN 1 MAYIS AFİŞLERİ
Adana'da Suriyeli gerginliği!
GÜNDEM

ADANA'DA TEHLİKELİ GERGİNLİK!
Ardahan'da bulunan Rus General'in cesedinin çürümemesinde "ateş tuğla" etkisi
GÜNDEM

İLGİNÇ DETAY! RUS GENERAL'İN KIYAFETLERİ NEDEN ÇÜRÜMEMİŞTİ?
1 Mayıs kutlu olsun!
GÜNDEM

1 MAYIS KUTLU OLSUN!

Şanlıurfa'da gölete giren 12 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
GÜNDEM

HABERİ DUYAN ORAYA KOŞTU! YARIM SAAT SONRA...
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın mutlu günü
GÜNDEM

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK'IN MUTLU GÜNÜ