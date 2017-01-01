Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın mutlu günü

BaşbakanYardımcısı Veysi Kaynak'ın oğlu Yusuf Kaynak, Bilge Öztürk ile evlendi.

Veysi Kaynak ve Şule Kaynak'ın oğulları Yusuf Kaynak, Necati Uğur Öztürk ve Nursel Öztürk'ün kızları Bilge Öztürk ile hayatını birleştirdi.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen düğün törenine gelen davetlileri, Kaynak ve Öztürk aileleri kapıda karşıladı.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Uğur Dilipak ve İmran Kılıç, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Özdemir, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yakınları katıldı.

Gelin ve damadın salona gelişinin ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, daha sonra Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç, davetlilere dua ettirdi.

Başbakan Yardımcı Kaynak, çocuklarının dünyaevine girdiği bu mukaddes günde yanlarında olanlara teşekkür etti.

Evliliğin, milletin geleceğini garantiye alan bir müessese olduğunu belirten Kaynak, "Bundan sonra evlatlarımız, Efendimizin Hz. Hatice annemize duyduğu muhabbeti, Hz. Hatice annemizin Efendimize olan saygısını, Hz. Fatıma annemizin Hz. Ali'ye ve onun Hz. Fatıma'ya duyduğunu sevgiyi inşallah yaşarlar." ifadelerini kullandı.

Çiftin nikah törenin, 9 Mayıs'ta Ankara'da yapılacağı belirtildi.