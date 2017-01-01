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İranlı işadamının İstanbul'daki ölümünde terör infazı şüphesi!

İstanbul Sarıyer’de, İranlı medya patronu Saeed Karimian otomobiline ateş açılması sonucu arkadaşı Muhammet Mer Almutairi (46) hayatını kaybetmişti. Polis, saldırıda terör bağlantısı üzerinde duruyor

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 03:43:49 Güncelleme: 04:15:37 HABERTURK.COM

İstanbul Sarıyer’de, İranlı medya patronu Saeed Karimian’ın içinde bulunduğu lüks otomobilin önü bir başka otomobil tarafından kesilerek uzun namlulu silahlarla ateş edildi. Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre Karimian ve yanında bulunan ortağı Kuveyt asıllı İngiliz arkadaşı Muhammet Mer Almutairi (46), hayatını kaybetti.

Karimian’ın Gem TV grubunun sahibi olduğu biliniyor. Yapılan incelemede, saldırganların çarşaf giydikleri öğrenildi. Olay sonrası saldırganların kullandığı lüks otomobil Hasdal Arıcılar mevkisinde yakılmış halde bulundu. Otomobilin 2015 yılında Başakşehir İlçesi’nden çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Gerçek plakası 34 KJ 3661 olan aracın sahibinin de ifadesine başvuruldu. Olay yerinde 33 adet kovan buldu. Polis, saldırıda terör bağlantısı üzerinde duruyor. İşadamlarının ticari anlaş- mazlığa düştükleri şirketler olup olmadığı da araştırılıyor. Ayrıca İranlı işadamının rejime muhalif olan bir grupla ilişkileri nedeniyle infaz edilmiş olabileceği ihtimali de inceleniyor. 

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