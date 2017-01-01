Motosikletli Bond, çatıyı da içimizi de ezmişti!

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 03:58:15 | Güncelleme: 04:10:14
HABERTURK.COM
2012’de James Bond filminin motosikletli sahneleri için 555 yıllık Kapalıçarşı’nın çatısında yapılan çekimler “Tarihe büyük ayıp” olarak nitelendirilmiş ve o dönem kamuoyunda büyük tepki çekmişti.Tartışmaların ardından tarihi çarşının restorasyonu için çatıdan başlayan çalışmalarda 9 ay geride kaldı. Örnek bölüme Anıtlar Kurulu’ndan onay çıktı, çatıdaki faaliyet yıl sonuna kadar bitecek
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İstanbul’un sembol yapıların biri olan ve dünyanın ilk kapalı alışveriş merkezi sayılan 555 yıllık Kapalıçarşı’da restorasyon çalışmaları 9’uncu ayına girdi. Toplam 40 bin metrekarelik alanda yapılan örnek çatı, Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı.
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Gazete Habertürk'ten Sinan Bilgenoğlu'nun haberine göre Kapalıçarşı’nın çatısının restorasyonunun önünü açan, James Bond’un Skyfall serisinin çekimleri oldu.
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Nisan 2012’de Kapalıçarşı’da plato kuran ekip, çatıda motosiklet çekimleri yaptı. 3 motosiklet, adeta tarihi çatıyı eze eze tur attı. Görüntülerin basına yansıması ve sosyal medyada yer bulmasıyla tepkiler yükseldi. Kapalıçarşı’nın çatısındaki hasar, restorasyon çalışmalarını da gündeme getirdi. Bir süre sonra karar alındı ve bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından restorasyon kararı çıktı.
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Fatih Belediyesi tarafından yapılacak restorasyonun çatıdan başlatılmasına karar verildi. 10 yıl sürecek restorasyonun maliyeti 200 milyon TL olarak belirlendi.
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14 Temmuz 2016’da ilk adım atıldı ve restorasyon başladı. Önce kiremitler kaldırıldı, çatıdaki uydu antenleri, su depoları ve klimalar söküldü.
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Ardından hasarlı bölgeler tamir edilerek çatı izolasyon malzemesi ile kaplandı. Örnek alandaki bir bölüme, alaturka diye adlandırılan eski tip kiremitler dizildi. Örnek alanın Anıtlar Kurulu tarafından onaylanmasının ardından çalışmalara hız verildi. James Bond’un motosikletlerinin yerini, onlarca el arabası ve işçiler almış durumda.
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Çalışanlar, hızlı bir tempoda çatıyı yıl sonuna kadar bitirmek için çalışıyor. Çatının bitirilmesinin ardından altyapı ve güçlendirme çalışmalarıyla 10 yıl içinde çarşının tamamının restorasyondan geçirilmesi planlanıyor.
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İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi’nin işbirliği ile başlatılan Kapalıçarşı Restorasyonu projesi, Kapalıçarşı ile etrafındaki 21 hanın rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarını kapsıyor.
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110 bin metrekarelik alanda yürütülecek çalışmaların ilk etabı olan çatı 39 bin metrekarelik kısmını oluşturuyor.
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Yenileme çalışmalarıyla çatının akmasının önüne geçilirken, çatıda bulunan kablo, anten, klima gibi görüntü kirliliğine yol açan yapılaşmalar da kaldırılacak.
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Koruma kurulunun önerisi doğrultusunda alaturka kiremitlerin kullanılacağı çalışmalar sırasında esnaf çalışmalardan etkilenmeyecek.