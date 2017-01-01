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Motosikletli Bond, çatıyı da içimizi de ezmişti!

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 03:58:15 HABERTURK.COM

2012’de James Bond filminin motosikletli sahneleri için 555 yıllık Kapalıçarşı’nın çatısında yapılan çekimler “Tarihe büyük ayıp” olarak nitelendirilmiş ve o dönem kamuoyunda büyük tepki çekmişti.Tartışmaların ardından tarihi çarşının restorasyonu için çatıdan başlayan çalışmalarda 9 ay geride kaldı. Örnek bölüme Anıtlar Kurulu’ndan onay çıktı, çatıdaki faaliyet yıl sonuna kadar bitecek

  • 1 Motosikletli Bond, çatıyı da içimizi de ezmişti!
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    İstanbul’un sembol yapıların biri olan ve dünyanın ilk kapalı alışveriş merkezi sayılan 555 yıllık Kapalıçarşı’da restorasyon çalışmaları 9’uncu ayına girdi. Toplam 40 bin metrekarelik alanda yapılan örnek çatı, Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı.

     

  • 2 Motosikletli Bond, çatıyı da içimizi de ezmişti!
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    Gazete Habertürk'ten Sinan Bilgenoğlu'nun haberine göre Kapalıçarşı’nın çatısının restorasyonunun önünü açan, James Bond’un Skyfall serisinin çekimleri oldu.

     

     

     

  • 3 Motosikletli Bond, çatıyı da içimizi de ezmişti!
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    Nisan 2012’de Kapalıçarşı’da plato kuran ekip, çatıda motosiklet çekimleri yaptı. 3 motosiklet, adeta tarihi çatıyı eze eze tur attı. Görüntülerin basına yansıması ve sosyal medyada yer bulmasıyla tepkiler yükseldi. Kapalıçarşı’nın çatısındaki hasar, restorasyon çalışmalarını da gündeme getirdi. Bir süre sonra karar alındı ve bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından restorasyon kararı çıktı.

  • 4 Motosikletli Bond, çatıyı da içimizi de ezmişti!
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    Fatih Belediyesi tarafından yapılacak restorasyonun çatıdan başlatılmasına karar verildi. 10 yıl sürecek restorasyonun maliyeti 200 milyon TL olarak belirlendi.

     

     

  • 5 Motosikletli Bond, çatıyı da içimizi de ezmişti!
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    14 Temmuz 2016’da ilk adım atıldı ve restorasyon başladı. Önce kiremitler kaldırıldı, çatıdaki uydu antenleri, su depoları ve klimalar söküldü.

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