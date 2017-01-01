1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'nin her köşesinde coşkuyla kutlandı. İstanbul'da, Taksim'deki Atatürk Anıtı ve Kazancı Yokuşu'ndaki anmalarla başlayan kutlamalar Bakırköy Halk Pazarı'nda yapılırken, Ankara'da Anadolu Meydanı ve Kolej Meydanı 1 Mayıs coşkusunu yaşadı.

GÖZALTI SAYISI 165 OLARAK AÇIKLANDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleştirilen gösterilerde çeşitli nedenlerle 165 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasına göre, kent genelinde terör örgütleri adına yapılacak korsan gösteri ve şiddet eylemlerinin önlenmesine yönelik dün ve bugün Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaşta yapılan çalışmalarda 85 molotof kokteyli, 25 atımlık 3 havai fişek, atıma hazır boya dolu 95 şişe, maske ve flamalar ele geçirildi. Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Sultangazi, Kağıthane ve Bakırköyde kutlamalar kapsamında emniyet tedbirleri çerçevesinde izinsiz yürüyüş yapmaktan 139, pankart açmaktan 17, yol kapama amaçlı zincir taşıyan 3, taşkınlık çıkartan 3, havai fişek ve flama taşıyan 3 kişi olmak üzere toplamda 165 kişi gözaltına alındı.

3 FARKLI OPERASYONDA 18 GÖZALTI

Bu arada, toplanacak grupların arasına karışarak taşlı-sopalı korsan gösteri eylemleri başlatıp grupları bu yönde terör örgütleri adına yönlendirecekleri değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Beyoğlu, Zeytinburnu, Esenler ve Maltepede yapılan 3 farklı operasyonda da 18 kişi gözaltına alındı. Açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle alınan emniyet tedbirleri süresince anlayışlı tavrından dolayı tüm İstanbul halkına teşekkür ederiz" denildi.

İSTANBUL'DA COŞKULU KUTLAMA

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile çeşitli sivil toplum kuruluşu üyelerinin, kutlamaların yapıldığı Bakırköy Halk Pazarı'na girişi tamamlandı. Programın başlaması için tüm kortejlerin alana ulaşması beklenildi.

Miting alanında sık sık çeşitli marşlar ve türküler çalındı. Vatandaşlar da halay çekerek şarkılara eşlik etti.

Yoğunluk nedeniyle bir saat geç başlayan programda, katılımcıların alandaki yerini almasının ardından 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Sendikalar ile sivil toplum kuruluşu başkanları, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri, katılımcıları platformdan selamladı.

KUTLAMALARIN SONUNA DOĞRU İNCİRLİ'DE YOĞUNLUK

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Bakırköy Halk Pazarı'nda, kutlama alanından çıkanların birçoğu, metrobüsü kullanmak için İncirli'deki yaya üst geçidini kullandı. Bu nedenle bu noktada yoğunluk oluştu. Üst geçidi kullananlar ilerlemekte güçlük çekti.

IKBY BAYRAĞI AÇAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada, İncirli Caddesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı açtıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

CHP'Lİ VEKİLLERDE KORTEJDE YER ALDI

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, Engin Altay, Oğuz Kaan Salıcı, Sezgin Tanrıkulu, Sibel Özdemir, Gülay Yedekçi, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu kortejde yer aldı.

HAK-İŞ Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak, kısa bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bizler Türkiye'nin işçileri, kadınları, erkekler, gençleri, engellileri olarak tüm dünya işçileri ile 1 Mayıs alanlarındayız" denilerek Taksim'de 40 yıl önceki 1 Mayıs'ta hayatını kaybedenler anıldı.

SENDİKA TEMSİLCİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Habertürk TV'ye konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "İşçinin gündeminde kıdem tazminatı var, taşeron var, çocuk işçiliği, kadın işçiliği var. 15 Temmuz bizim bu sıkıntılarımızı sekteye uğrattı. Bu yıl Tandoğan'dayız. Bazı hainler bu ülkeyi yakmaya gayret ettiler. Özellikle darbenin, terörün olduğu yerde işçilerin sıkıntıları öteleniyor. Kıdem tazminatında 30 gün olmazsa olmazımız." dedi.

BEKO: 1 MAYIS'TA 'İSTANBUL' DEYİNCE AKLA GELEN TAKSİM

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul'da, Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlayan DİSK Başkanı Kani Beko'dan da açıklamalar geldi. Habertürk TV'ye konuşan Beko, "Türkiye işçi sınıfının 1 Mayıs günü kutlu olsun. 1 Mayıs'ta 'İstanbul' deyince akla gelen Taksim. Taksim'de 1977 yılında 37 arkadaşımız katledildi. Adalete teslim edilinceye kadar kesinlikle biz Taksim'den biz vazgeçmeyeceğiz. Bizim gündemimizde öncelikle kanayan bir yara var. İşsizlik, işsiz kardeşlerimizin sesi olmaya çalışacağız. Bizim 15 milyona yakın çalışan işçi kardeşimizin 100 yıla yakın bir kıdem tazminatı var. İşçi emekli olurken aldığı parayla ev ya da çocuklarına düğün yapma umudu var. Bunları mutlaka dile getireceğiz." dedi.

MEMUR SEN BAŞKANI: GÜVENLİK SORUŞTURMALARINA EVET DİYORUZ, BUNUNLA BİRLİKTE...

Kütahya'daki 1 Mayıs'ı kutlayan MEMUR-SEN'in başkanı Ali Yalçın'ın alanda toplananlara seslendi. Yalçın, "Kenan Evren anayasasına hayır diyoruz artık. Kamu görevlilerinin huzurunu bozmaya meraklı bir kesim var. İş güvencesi sabır çizgimiz. Emek ve Dayanışma gününde bir kez daha haykırıyoruz, iş güvencesini deformasyona hayır diyoruz. Güvenlik soruşturmasına evet diyoruz, bununla birlikte alımlarda mülakatlara hayır diyoruz." diye konuştu.

ERZURUM'DA İLK KEZ 1 MAYIS KUTLANDI

Erzurum bu yıl ilk kez 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı. Hak-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için kutlamalarını bu yıl Erzurum'da yaptı. Hak-İş Başkanı Arslan, "Taşeron işçilere kamuda işçi kadrosu istiyoruz" mesajı verdi.

BAKIRKÖY'DE GERGİNLİK

Bakırköy'de sabah saatlerinde polis arama noktasında yaşanan kısa süreli gerginlik sonrası polis havaya 3 el ateş açtı.

MECİDİYEKÖY'DE POLİS MÜDAHALESİ

Gayrettepe'de toplanan grup, Taksim'e yürümek istedi. Grup, Mecidiyeköy'e geldiğinde polis müdahale etti.

Biber gazıyla yapılan müdahale sırasında grup üyeleri ara sokaklara kaçtı.

TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEYEN 3 GRUBA MÜDAHALE, 84 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş'tan Taksim'e çıkmak isteyen 3 farklı gruba polis müdahalede bulundu, 84 kişi gözaltına alındı.

TAKSİM'DE YASA DIŞI ÖRGÜTÜN LEHİNE SLOGAN ATAN İKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Taksim Meydanı'nda pankart açarak slogan atan iki kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda Gezi Parkı'nın olduğu bölgede pankart açan iki kadın slogan atmaya başladı. Yasa dışı bir örgütü lehinde slogana atan iki kadına çevredeki polis ekipleri müdahale etti. Pankartları ellerinden alınan kadınlar, gözaltına alınarak polis aracına götürüldü. Kadınların araca binmemek için uzun süre polislere direndiği görüldü.

HAVADAN GÜVENLİK ÖNLEMİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da havadan da güvenlik önlemleri alındı. İstanbul'un birçok ilçesi üzerinde helikopter gibi görerek uçuş yapan sivil hava araçlarının uçuşlarına da izin verilmedi. Saat 05:30 ile 20:30 arasında Taksim'in de içinde olduğu 20 deniz mili yarıçaplı bir sahada görevli olmayan devlete ait hava araçlarına da izin verilmedi. Bu bölgelerde sadece polis helikopterlerine izin verildi. Yayınlanan NOTAM'la bu bölgelerin koordinatları da ilgili yerlere bildirildi.

BAKAN MÜEZZİNOĞLU ÇALIŞAN İŞÇİLERİ ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Emek ne kadar güçlü olursa, emeğin hak ve hukuku ne kadar güçlü korunursa ülkemizin dünya ile yarışı da o kadar güçlü olacaktır." dedi. Müezzinoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki Arçelik fabrikası ile Etimesgut'taki MKE Gazi Fişek Fabrikasını ziyaret etti.